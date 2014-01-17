美国经济料在2014年迎来拐点--调查

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
* 第一季GDP料增2.5%，去年第四季GDP增长预估上调
* 第三季失业率平均预估为6.5%，2015年第一季料达6.2%
* 通胀料保持温和，美联储今年预计不会加息
路透纽约1月16日 -路透调查显示，美国2013年最后几个月的经济增速可能快于此前预期，今年成长也有望加快，因财政方面的不利因素影响让位于楼市和消费者支出持续增长。
这应该会使美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续削减刺激规模，并于年底结束本轮购债计划。
“本次经济大衰退似乎在渐行渐远，”Ameriprise Financial Services资深分析师Russell Price称，“消费者负债降低，企业资产负债表也有所改善。一大堆正面因素正在促进经济增长而非阻碍。”
本周对70多名分析师进行的调查显示，美国2014年第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长2.5%，且有望在年底前提高至3%。
美国2013年第四季GDP增长预估上调至2.6%，12月调查为1.5%。有迹象显示，企业库存大幅增加将支持经济延续第三季增长4.1%的强劲势头，这为经济前景向好提供佐证。
美国2014年经济预计将增长2.9%，12月调查为2.6%。分析师估计2013年经济成长1.9%。
去年带动经济复苏的主要引擎之一--楼市预计将在2014年继续起到支撑作用。受访者预计，第一季房屋价格将平均上涨11.5%，全年料增长近8%。2013年估计增长11.9%。
但就业增长幅度预计没有整体经济那么大。
分析师认为，12月非农就业数据令人失望，是因为数据受到恶劣天气影响而出现偏差。调查预计第一季非农就业岗位月增幅平均将达19万个，与12月调查基本一致。
12月失业率自7.0%骤降至6.7%，这一趋势预计将在2014年延续下去。到今年第四季失业率料跌破6.5%，这是美联储开始考虑何时上调短期利率的门槛水平。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)