综述：美国1月消费者支出连二月下滑 再添首季经济成长放缓迹象

路透华盛顿3月2日 - 美国1月消费者支出为连续第二个月下滑，因家庭持续减少采购，宁可把汽油价格下滑所带来的意外之财大都予以储蓄。

周一公布的其他数据显示，2月工厂活动放缓，1月建筑支出则大幅下滑，更添第一季初经济成长温和的迹象。

“经济在去年下半年强劲成长后，第一季成长放缓。所有汽油方面省下的钱最终都进入银行，而不是拿来消费，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。

占美国经济活动逾三分之二的消费者支出，继12月减少0.3%后，1月再下滑0.2%。1月之所以下滑，除了是因为汽油价格下跌，打压了加油站的销售收入外，也反映出高价商品项目的采购减少。

汽油价格下跌缓和通胀压力，所谓的实质个人消费支出增长0.3%，12月则为下滑0.1%。

但分析师称，该指标上升的幅度令人失望。该指标会被纳入国内生产总值(GDP)的计算。

此外商务部报告显示，1月建筑支出下降1.1%，这与消费数据一道促使部分分析师调降第一季经济增长预估。

Miller Tabak的分析师Anthony Karydakis称，“（个人消费数据）为第一季的消费支出和经济增长的幅度亮起了黄灯。”

摩根士丹利将第一季经济增长环比年率预估调降0.5个百分点至2.3%，而预测公司Macroeconomic Advisers则将预估从增长2.3%降至2.1%。

上个月公布的1月楼市数据亦疲弱。

美国2014年下半年经济增长3.6%，其中消费者支出做出了重要的贡献。

通胀压力进一步趋弱，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升0.2%，增幅为2009年10月以来最低。

12月个人消费支出(PCE)物价指数增长0.8%。

扣除食物与能源的1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%；美联储的通胀目标为2%。

**联储料维持立场不变**

美联储主席叶伦上周表示，在开始升息前，央行的政策制定委员会“需要对中期通胀将升向2%目标抱有适度的信心，”

美国股市上涨，美国公债价格下跌。美元指数亦上涨。

“最新的通胀报告并未提供任何理由证明通胀趋于稳定，更别提朝着委员会的长期目标回升，”Sterne Agee在芝加哥的首席分析师Lindsey Piegza表示，“持续的物价(下行)压力将进一步推迟联储的行动。”

美国家庭将汽油价格下跌带来的节余，多数用于偿还债务与增加储蓄。

经通胀调整后的1月家庭可支配收入增长0.9%，为2012年12月以来最大增幅。储蓄率升至5.5%，为两年来最高。

根据另一份报告，美国供应管理协会(ISM)公布，2月制造业指数降至52.9，为13个月来最低；1月为53.5。

从食品、机械到电脑和电子产品领域，制造商将制造业活动放缓归因于美国西海岸港口的劳资纠纷。纠纷虽然得到解决，但造成了大量货物积压。

“我们知道，1月份劳资纠纷严重恶化，进港和出港的集装箱货运较12月下降了大约四分之一。这些积压货物清理完毕需要数月时间，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示。

石油和煤炭产品领域的制造商抱怨称，能源价格下跌给收入造成压力。制造业活动还因亚欧经济成长走软和强势美元而受损。

周一的报告显示，1月中国制造业仍呈现萎缩，而欧元区制造业也只是温和成长。

美国PCE价格指数和联邦基金目标利率图表：link.reuters.com/qec92t

美国个人消费图表：link.reuters.com/haf65v

ISM美国制造业：link.reuters.com/xek62w

Markit与ISM制造业数据对比：link.reuters.com/geg47v

建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w

(完)

(编译 戴素萍/张荻/陈宗琦/王颖；审校 龚芳/杜明霞/郑茵/王兴亚)

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