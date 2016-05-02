美国企业获利仍然表现糟糕 但财报季尾声显露触底迹象

路透纽约4月29日 - 美国企业财报季开始进入尾声，黯淡的企业获利表现可能已经触底。

据汤森路透Proprietary Research，截至周五，标准普尔500指数.SPX成分股企业中有311家已经公布了财报，其中74.6%的获利优于市场预期，远高于1994年以来63%的平均值，以及过去四个季度68.5%的平均值。

本季企业整体获利可能下降5.7%，连续第三季下滑，但这要好于两周前预计的下滑7.8%。

也许更重要的是，纽约Fundstrat Global Advisors管理合伙人Thomas Lee注意到，获利成长预期已开始上升，大约71%的已公布业绩企业，财测都高于两个月以前。

部分乐观情绪可以归因于最近几个季度妨碍获利的一些主要因素发生逆转，比如美元强势和油价低迷。这两个因素打压大型跨国企业和能源企业的获利。

“这很有可能是不佳财报季的转折点，”WunderlichSecurities首席市场策略师Art Hogan表示。

“可以说目前逆风正转变成顺风。”

包括艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙CHX.N在内的能源业获利，在该季的跌幅超过107%，成为标普主要成分股中表现最差者。非必需消费品类股.SPLRCD一直是亮点，成长了21.6%，亚马逊(AMZN.O)是该指数的成份股。

如果股市要超越在去年5月所创下的纪录高位，那么可能需要企业获利有所改善，目前标普500较高位低了近4%，而其估值则属高位。

标普500的未来市盈率（本益比）为17倍，是去年6月初17.1倍以来的最高。获利必须上升，才能压低估值，并让股票更有吸引力。

“目前正接近估值上限，因此可能会见到回落，但我也会说，任何明显的回落，可能都是搭电梯的好机会，”BMOPrivate Bank驻芝加哥的投资长Jack Ablin表示。(完)