调查：美国经济前景改善 新量化宽松机率减小

* 第一季GDP环比年率上修为增长2.2%

* 失业率预估下调

* 出台第三轮量化宽松的概率为30%

路透纽约4月19日电---路透调查显示,今年年初美国就业市场缓慢改善并稳健扩张,令今年美国经济前景愈发明朗,并降低了美国联邦储备委员会(美联储,FED)出台新一轮购债举措的可能性.

在过去一周进行的调查中,分析师亦调高通胀预期,不过扣除食品和能源的核心通胀率升幅料与美联储2%的目标水平一致.

今年前三个月公布的一系列数据优於预期,促使对第一季GDP环比年率的预估从3月调查的成长1.9%上调至2.2%.

两次调查均受访的63位分析师中,有41位上调了第一季经济成长预估.

"对经济成长更加乐观的部分原因,是美国消费者的韧性,即便面临汽油和原油价格上涨的情况,"富国银行资深分析师Sam Bullard称.

但即便如此,第一季经济增幅与去年第四季的3%相比仍有退步.

此外,还有信号显示进入第二季经济增速可能放慢,3月的就业增幅和制造业产出均放慢.

受访者预计第二季GDP环比年率将持稳在成长2.2%,第三季加速至2.5%.

调查显示,今年经济增幅平均为2.3%,这是自2011年8月进行类似调查以来对2012年的最高预估水平.2013年预计平均为2.4%.

**第三轮量化宽松机率减小**

分析师调降对美联储推出第三轮量化宽松的预期.44位受访者认为机率为30%,低於3月调查显示的33%.

认为第三轮量化宽松机率在50%以上的12位受访分析师中,八人预测此举会在6月推出,届时美联储为延长债券组合平均期限的卖短买长(扭转操作,twist operation)将终结.

美国就业市场将获得一些动能,而这是经济自我持续型复苏所必需的.分析师预计今年失业率平均在8.1%,远低於1月时预估的8.5%,且低於3月失业率8.2%.

不过调查显示,本季就业市场平均每个月将仅增加17万个就业岗位,直至明年年底该增幅都将持续低於20万.以某些指标来衡量,这种增幅仅刚刚足以赶上人口增速.

分析师对第二季通胀预估维持在平均2.3%,与上月调查一致.核心通胀率预计更加温和,为2.1%.

然而,经济复苏依然脆弱,还存在许多潜在的障碍.

陷入挣扎的楼市依然是经济面的一大难题,虽然有迹象显示楼市正开始企稳,但到明年以前房价都难看到大幅反弹.

欧元区主权债务危机再度升温的可能性,也是美国经济所面临的一大风险.(完)

--编译 吴云凌;审校 李爽

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