6月房屋开工成为美国疲软经济中的亮点

* 6月房屋开工增长6.9%

* 房屋建设为经济复苏带来一些支撑

* 6月建筑许可减少3.7%

路透华盛顿7月18日电---美国6月房屋开工增长,年率创下三年多来最高,给已显示出降温迹象的经济带来了帮助.

美国商务部周三公布,上月房屋开工上升6.9%,经季节调整後的房屋开工年率为76.0万户,为2008年10月以来最高.

"房屋市场明显处於复苏状态,不过该领域的重要性远逊於过去,"High Frequency Economics的分析师Jim O'Sullivan表示.

房屋市场今年以来一直是经济中一个相对的亮点,不过仍受制於未售出房屋供过於求.六年前房屋市场开始暴跌.

但由於楼市在经济中的比重相比2007-2009年经济衰退前更小,因而对广泛经济复苏的提振作用有限.

6月建筑许可减少3.7%,年率为75.5万户,为楼市带来警示迹象.

美国商务部表示,占市场最大份额的独栋房屋开工上升4.7%,波动性较大的多栋房屋开工上涨12.8%.

欲浏览美国房屋开工相关图表,请点击:(link.reuters.com/kaz49s)

欲浏览美国抵押贷款相关图表,请点击:(link.reuters.com/guv37s)

**经济降温**

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请激增,因30年期抵押贷款利率降至纪录低点,令再融资需求上升.

最近几周公布的其他数据也显示,5月购房合约签订数量大涨,且房价上升.

"楼市仍是美国经济中表现优於预期的一个行业,"巴克莱分析师Michael Gapen表示.

6月房屋开工年率高於路透调查分析师预估中值的74.5万户,同时4月和5月的开工数据亦被上修.

不过,最近整体美国经济似乎更加不稳.如果复苏停滞,美经济重回衰退,那麽房市亦将受到冲击.

美国股市.SPX上涨,英特尔(INTC.O)上日公布业绩後,今日带动科技类股反弹提振大盘.房屋建造类股涨跌互现.美国30年期公债收益率下滑,因市场对债券的避险需求持续,尽管住房数据良好.

美联储主席伯南克周二在参议院金融委员会表示,美国经济复苏受到围绕欧债危机和美国财政政策的不安情绪牵制.他周三在众议院亦传递了同样的讯息.

伯南克曾警告称,美国定於2013年实施的紧缩政策可能把美国经济推回衰退.财政部长盖特纳周三亦表达了同样的担忧,并呼吁改革以提振成长和提供财政可持续性.

"经济目前需要的是一个十分真实且经过良好设计的成长支持计划,"盖特纳说.

伯南克在两天的作证时间里,几乎未提供有关美联储是否逐步接近推出新一轮货币刺激举措的具体线索.他周二对议员说,本月稍晚的决策者会议将关注就业市场复苏中是否出现任何停滞迹象.

美国第二季企业招聘步伐大幅放缓,工厂产出增长亦如此.近几个月零售销售也不断下滑.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼/侯向明;审校 程琳/张若琪

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