美国经济恢复一些活力 但前景黯淡

* 第三季GDP增长环比年率为3.1%,高于预估及前值

* 出口与政府支出是GDP成长率上修的主要原因

* 进口自2009年第二季以来首次下降

* 上周初请失业金人数增加1.7万人,位于风暴前区间的低端

* 成屋销售年率创三年高点

路透华盛顿12月20日 - 美国第三季经济成长速度快于先前的估算,受出口与政府支出提振.但全球需求低迷以及美国面临财政紧缩,可能再度阻碍经济成长.

周四公布的其它数据显示,美国大西洋中部沿岸地区的制造业活动本月上升,11月成屋销售年率创出三年来最高水平.这些数据表明,美国经济在第四季初恢复了一些元气.

但是,上周初请失业金人数增加,说明就业成长仍然乏力.

商业部公布,第三季美国国内生产总值(GDP)环比成长年率终值为3.1%.这是2011年末以来的最快增速,是第二季成长率1.3%的两倍多.

一个月以前,商务公布的第三季GDP环比成长年率前值为2.7%.

道明证券(TD Securities)资深分析师Millan Mulraine称,提振第三季经济成长的因素或许不会在今年第四季持续.

"我认为这并未改变本季将非常疲弱的说法.上修意味着第四季更难超过当前成长1%的最好情况,"Mulraine表示.

分析师称,当前季度企业运营一如既往,他们并不担心如今停滞的预算协商或无法避免跌落财政悬崖,并使经济重回衰退.

即便美国达成协议避免了财政悬崖,但财政政策的收紧和全球经济的降温仍可能在未来几个季度给美国经济成长构成压力.

本月稍早路透对分析师调查的预估中值显示,第四季GDP环比年率料仅为成长1.2%.分析师预计明年GDP成长率仅为1.9%.

全美不动产协会(NAR)公布数据显示,11月美国成屋销售增长5.9%,经季节调整后的年率为504万户.这是2009年11月以来最快销售增速,证实楼市复苏强劲.

美国第五大房屋建商KB Home公布,受惠于房屋售价上升,该公司最新一季的季度营收增加20%,但是成本增加仍然压缩了获利空间.

另外,美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区12月制造业活动由11月的负值转正,这应有助于缓解对美国制造业硬着陆的担忧.

"制造业还没到穷途末路的时候,"Comerica首席分析师Robert Dye说."与房屋相关产业的贡献,正让情况开始转变."

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(link.reuters.com/xew34t)

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**就业温和增长**

此外,劳工部表示,经季节调整后,上周初请失业金人数增加1.7万人至36.1万人,位居10月底超级风暴桑迪袭击前的区间低档.

这份数据涵盖政府发布12月非农就业数据报告的期间,暗示就业又将有一个月出现温和的增幅.今年迄今平均每月增加15.1万个工作岗位,尚不足以大幅压低失业率.

在市场乐观看待华盛顿预算谈判下,美国股市今日收高.美国公债价格持平,美元兑一篮子货币则变动不大.

第三季经济亦受企业大举建立库存所提振,为GDP成长贡献了0.73个百分点.分析师预期库存将影响第四季经济的表现.

"情况可能是企业希望持续增加库存,但这种情况看来不太可能,"Nationwide Insurance首席分析师David Berson表示."这跟联邦政府支出一样,极不可能持续下去."

尽管占美国经济活动约七成的消费支出增加0.2个百分点,至成长1.6%,但与上季增速相比变化不大.

出口稳健增长1.9%,进口则为逾三年来首度下跌,显见国内需求迟滞.

政府支出增幅自3.5%上修为增长3.9%,而国家及地方政府支出则为三年来首度出现增长.

若排除库存及政府等提振因素,经济需求依旧疲弱,增速仅1.5%,为2009年底以来最低,逊于第二季1.9%的增幅.

"若缺乏来自政府及库存的大幅贡献的话,这意味着本季增长率将介于1.2-1.5%之间,"Berson指出.(完)

(编译 龚芳; 审校 李爽)

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