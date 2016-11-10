美国明尼亚波利斯联储总裁称需要新政策来促进经济成长

路透11月9日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周三表示，他认为美国经济成长将继续保持疲弱，除非国会与总统采取政策来提振生产力和人口。

在前美国总统布什(George W. Bush)政府时代，卡什卡利曾担任财政部高级官员，并经历了金融危机。他没有直接评论新当选总统特朗普的政策和个性，也没有评论共和党控制的国会。特朗普在竞选过程中承诺要减税和促进经济成长。

“国会曾对美联储说过，我们要让你们自主地制订货币政策，不会施加干预。作为交换，我们也不会介入他们的事务，”卡什卡利在威斯康辛州欧克莱尔对工商领袖们表示，“我们一直非常努力地置身于两党政治之外。”

但他表示，人口增长是经济增长的关键驱动因素，因此民众必须选择是接受缓慢的经济增长，采取“代价高昂”的政策来提高人口出生率，还是增加外来移民。特朗普表示，他将在美国与墨西哥边境建起高墙，并限制移民进入。

卡什卡利还说，政府可以肩负起为基础研究提供资金的政策，让人民更加能负担得起大学教育，并且改革扼杀增长的监管规定，为提高生产力铺平道路。

“如果你考虑到财富是打哪儿来，你会发现不是来自货币政策，”他说，“国会和执行层面有他们能做的事。”

投资者周三押注美联储将维持12月升息的计划。但卡什卡利不愿表明他认为下次升息时间应在何时，仅称他会关注核心通胀率、通胀预期以及失业率；如果失业率再进一步下降，那么将是经济接近全面就业的迹象，就不需要太多低利率的支持了。

当被问及特朗普政策对美联储可能的影响时，卡什卡利回避了这个问题，他称财政政策是货币政策分析中的考量因素，他必须观察新总统和国会上任后的情况。

特访普曾在竞选过程当中表示，他觉得美联储是一个以维持低利率来为奥巴马总统谋利的政治机构。卡什卡利并没有对特朗普的看法置评，但承认美联储必须改进形象来赢回公众的信任。(完)