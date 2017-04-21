调查：美国经济今明两年料平淡无奇 政府刺激政策提振作用存疑

路透4月20日 - 路透调查显示，美国今明两年的经济增长率均达不到新政府设定的3%目标，即便实施一些财政刺激举措，并对税法进行修改。

在美国政府医保法案遇挫后，外界质疑总统特朗普是否有能力推动上述立法。

美国股市和美元汇率一度在财政刺激前景助推下升至纪录高位，但现已丧失上涨动能；而美国公债收益率(殖利率)最近跌至五个月低点。

“去年底今年初时，围绕财政刺激措施规模的猜测有些过度，”美银美林全球经济部门主管Ethan Harris表示。“现在市场对此逐渐抱有一种更为怀疑的看法。”

路透在4月7-19日访问了超过100名分析师，结果显示受访者平均预期美国今年经济增长2.3%，明年增长2.4%。

不过分析师对第二季经济增长环比年率的预估值，从3月调查时的2.4%提高到2.7%，说明他们对经济仍有信心。受访者对第三季和第四季增长率的预估中值仍为2.4%。

不过若参考近期表现，分析师有可能下调展望。他们年初时普遍持有的乐观看法，稍晚有所降温。

有40位分析师回答了一个额外问题，其中将近四分之三的人预期政府会对税法作出修改并出台刺激措施。

但美国联邦储备委员会(美联储/FED)已明确表示，其政策前景中并未考虑任何财政刺激举措因素。

分析师预期，强劲的就业市场将促使美联储今年再升息两次。

一些经济学家预测美联储今年还会再加息两次以上，季度经济增长年率将在3%左右。不过，固定收益策略师在另一项路透调查中称，他们预测美债收益率不会上升得过高，凸显了对于数次加息的怀疑。

“预计经济增长3%的人不多，”High Frequency Economics的Jim O'Sullivan称。他是2016年路透调查中对美国经济数据预测最准确的预测者，连续第二年取得这种佳绩。“当然，即使是一直以来的增长2%，也足以促使失业率下降、让美联储启动紧缩周期。”

调查显示，美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数到年底应当会达到美联储2%的目标，薪资增长依然低迷。

预测中值是，今年PCE(同比)平均为1.8%，明年为2.0%。

根据CME Fed Watch，美联储不太可能在5月会议上加息，市场目前预测美联储在6月加息的可能性略微高于45%。

调查预测，美联储在第二季将加息25个基点，然后会在第四季再度加息，届时联邦基金利率目标区间将在1.25-1.50%。

“除非通胀数据远远高于预期，否则我认为美联储一次加息幅度不会超过25个基点，”O'Sullivan称。(完)