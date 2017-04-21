调查：美国经济今明两年料平淡无奇 政府刺激政策提振作用存疑

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透4月20日 - 路透调查显示，美国今明两年的经济增长率均达不到新政府设定的3%目标，即便实施一些财政刺激举措，并对税法进行修改。
在美国政府医保法案遇挫后，外界质疑总统特朗普是否有能力推动上述立法。
美国股市和美元汇率一度在财政刺激前景助推下升至纪录高位，但现已丧失上涨动能；而美国公债收益率(殖利率)最近跌至五个月低点。
“去年底今年初时，围绕财政刺激措施规模的猜测有些过度，”美银美林全球经济部门主管Ethan Harris表示。“现在市场对此逐渐抱有一种更为怀疑的看法。”
路透在4月7-19日访问了超过100名分析师，结果显示受访者平均预期美国今年经济增长2.3%，明年增长2.4%。
不过分析师对第二季经济增长环比年率的预估值，从3月调查时的2.4%提高到2.7%，说明他们对经济仍有信心。受访者对第三季和第四季增长率的预估中值仍为2.4%。
不过若参考近期表现，分析师有可能下调展望。他们年初时普遍持有的乐观看法，稍晚有所降温。
有40位分析师回答了一个额外问题，其中将近四分之三的人预期政府会对税法作出修改并出台刺激措施。
但美国联邦储备委员会(美联储/FED)已明确表示，其政策前景中并未考虑任何财政刺激举措因素。
分析师预期，强劲的就业市场将促使美联储今年再升息两次。
一些经济学家预测美联储今年还会再加息两次以上，季度经济增长年率将在3%左右。不过，固定收益策略师在另一项路透调查中称，他们预测美债收益率不会上升得过高，凸显了对于数次加息的怀疑。
“预计经济增长3%的人不多，”High Frequency Economics的Jim O'Sullivan称。他是2016年路透调查中对美国经济数据预测最准确的预测者，连续第二年取得这种佳绩。“当然，即使是一直以来的增长2%，也足以促使失业率下降、让美联储启动紧缩周期。”
调查显示，美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数到年底应当会达到美联储2%的目标，薪资增长依然低迷。
预测中值是，今年PCE(同比)平均为1.8%，明年为2.0%。
根据CME Fed Watch，美联储不太可能在5月会议上加息，市场目前预测美联储在6月加息的可能性略微高于45%。
调查预测，美联储在第二季将加息25个基点，然后会在第四季再度加息，届时联邦基金利率目标区间将在1.25-1.50%。
“除非通胀数据远远高于预期，否则我认为美联储一次加息幅度不会超过25个基点，”O'Sullivan称。(完)
(编译 徐文焰/侯雪苹；审校 龚芳/王颖)
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透纽约5月22日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford Motor)周一意外决定替换执行长，可能无法带动该公司低迷的股价回升。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。