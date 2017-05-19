调查：今年美国经济增长率料难以达到3%

路透5月18日 - 路透调查显示，随着疲软数据和政治担忧打击了信心，略占多数的分析师认为，美国经济今年增长3%的机率已经在过去的一个月中下降。

外界对美国总统特朗普兑现减税及增长刺激政策的期望已减退。有报导称，特朗普试图干预针对前任国家安全顾问和俄罗斯之间关系的调查。报导使得美股创下自9月初以来最大单日跌幅。

特朗普遭遇的政治风波分散了华盛顿决策人士的注意力，税改及其他刺激经济的财政政策延后推出的可能性上升。

根据5月12-18日针对100名分析师的最新调查，美国第二季经济增速或反弹至3.2%。但预期显示，这或许是今年余下时间的最佳增速，而今明两年的年均增速或远低于3%。

IHS Markit的分析师Rebecca Mitchell称，“第一季成长低迷，使得美国全年经济增长不太可能达到3%的关口，这或需要连续三个季度环比成长年率超过5%。”

53%的受访者称，过去一个月美国经济增长3%的机率已经下降，37%的受访者表示这一机率未变，仅有10%的受访者称该机率上升。

普遍看法是从今年7月至2018年底，每季经济成长2.4-2.5%。

即使通胀预测较上个月小幅调降。

核心PCE物价指数料在明年第二季前将不会达到美联储2%的目标。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。

这些预测不仅突显出美国政府经济增长3%的预期与实际经济表现之间有落差，也显示出特朗普面临的挑战。

“我们一直认为今年经济增长3%的可能性微乎其微。第一季经济数据疲弱，今年出台刺激性财政政策的前景降温，似乎都支持了这样的预测，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示。

调查预测，美联储第二季料将升息25个基点，第三季还会再升息，使得联邦基金利率区间来到1.25-1.50%。

当被问及什么会让美联储今年再升息两次的计划受阻，一些分析师表示，他们认为可能是股市大跌。

一些人则指出，信心与官方经济数据之间的分歧，也会造成美联储按兵不动。

但大多数分析师认为核心通胀回落才是主因。(完)