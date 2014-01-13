若美国经济成长加大马力 2014年企业获利可能反弹

美国纽交所中的场内交易员，摄于2014年1月10日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月12日 -如果美国经济更加强劲，可能在2014年提升企业的获利及支出，从而给担心高股价的投资者带来一定慰藉。

若经济加快成长，应会令标普500指数成分股公司的营收增长转佳。投资者正在关注即将公布的第四季企业财报，看执行长们是否更为乐观，他们是否打算把手中握有的庞大现金用于支出。

似乎第四季成长可能表现平平，但由于此前针对该季的获利警告非常严重，这可能为企业击败大幅调低的预期铺平道路。

汤森路透的数据显示，就标普500指数而言，第四季获利料较上年同期上升7.7%，营收可能仅增长0.4%。

但年内余下时间的前景才是投资者密切关注的。如果招聘步伐改善，加之国内能源产量增长，房屋和资产价格上涨，来自政府的财政拖累减弱，则可能带动2014年经济成长率向较为强劲的3%迈进。

若果真如此，营收增幅也将扩大。瑞穗证券的分析师本周指出，GDP上升是获利增长的一个很好的预测指标。

“我认为，今年随着时间推移，财测普遍上调的可能性很大，”瑞穗证券驻纽约首席投资分析师Carmine Grigoli说。

根据汤森路透，目前预计2014年营收增长3.8%，2013年营收预期增幅为1.8%。不过一些分析师认为情况会更好。例如，高盛就预测由于经济改善，增幅料在5.1%。

Grigoli在本周研究报告中指出，经济和企业获利增长之间历来存在的关联表明，预期出现的经济加速可令标准普尔成分股的获利增幅提高3-5个百分点。

这或许也意味着，与最近几个季度相比，未来的增长将更多来自营收，企业用不着为了提升利润率而大力削减成本。

分析师预计，经过数年的谨慎行事之后，公司将开始释出准备加大资本支出的信号，交易活动以及股票回购也将增加。

“我们会预期他们将开始放松钱袋子，”ING美国投资管理策略师Karyn Cavanaugh表示。“我们经历了财政悬崖、缩减开支以及华府停摆，而世界还是好端端的。”

**回购与交易**

高盛分析师指出，公司资产负债表中目前持有大约1.3万亿(兆)美元现金(除金融公司外)。他们预计回购和交易活动将大幅增加，并认为2014年资本支出将增加9%，而2013年仅小增2%。

获利前景好转应可缓解对于经过去年标普500指数近升30%的大涨行情后估值显得过高的忧虑。第四季标普500市盈率处于2008年第四季以来最高。

一些乐观情绪已在获利预期中有所体现，汤森路透数据显示，2014年第三季和第四季的利润增长预估都在两位数。2014年标普500利润增速料为10.8%，而2013年为5.7%。

过去两年的大部分时间里，美国公司纷纷发布保守获利预估，使得分析师的预估都有所降低，即便多数公司后来都超过了较为低迷的预估。

事实上，根据汤森路透数据，第四季获利预警与财测看俏的比率创下至少1996年以来最差纪录。负面/正面财测的比率为9.8比1。

或许现在预期强劲成长为时过早。

举周五公布的非农就业数据为例，该数据显示美国12月非农就业岗位增长创下近三年来新低，不过一些分析师认为这只是暂时性现象。

若经济成长以当前预估速度继续下去，可能意味着分析师低估了今年的获利增幅。

“市场将逐渐把焦点放在营收成长上，也希望见到营收扩张，”新泽西州保德信(Prudential Financial)市场策略师Quincy Krosby表示。

投资人一直担心企业该如何维持利润率。根据汤森路透数据，净利润率自2011年以来持续下滑，2013年第三季时为9.73%，而2011年第三季时则为10.61%。

第四季财报季将自下周起升温，包括摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)等大型银行业者，以及英特尔(INTC.O)和通用电气(GE.N)都将公布财报。(完)

(编译 王翔琼/郑茵/石冠兰/张明钧; 审校 艾茂林/王洋/许娜)

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