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国际财经 | 2017年 4月 28日 星期五 09:57 BJT

美国第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储

路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。

亚特兰大联储称，第一季国内生产总值(GDP)增速最新预测值低于此前预测，4月18日计算预测增长0.5%，1月30日的最初预估值为2.3%。

亚特兰大联储最新的第一季GDP增速预估值远远低于路透调查增长1.2%的预估中值。

美国政府将在周五1230 GMT发布第一季GDP初值。(完)

(编译 王琛；审校 王丽鑫)

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