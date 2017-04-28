美国第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
亚特兰大联储称，第一季国内生产总值(GDP)增速最新预测值低于此前预测，4月18日计算预测增长0.5%，1月30日的最初预估值为2.3%。
亚特兰大联储最新的第一季GDP增速预估值远远低于路透调查增长1.2%的预估中值。
美国政府将在周五1230 GMT发布第一季GDP初值。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。