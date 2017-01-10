美国经济复苏“基本完成” 美联储应退后--亚特兰大联储总裁

路透亚特兰大1月9日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，经济从危机中复苏的进程已“基本完成”，官员现在应致力于应对如何提高生产率等更长期的问题。

洛克哈特表示，他认为经济正进入“过渡”阶段，危机创伤虽已基本痊愈，但还需要新政策来鼓励投资、提高生产率并抗衡人口老龄化的拖累。

他指出，多年来美国联邦储备委员会(美联储/FED)一直扮演着稳定经济的主要角色，以后这一重任将落在特朗普政府和共和党控制的国会肩头。洛克哈特将于2月底退休。

“我们的经济为迎接未来做好准备了吗？这是关键问题。当前经济已经为温和增长和条件稳步改善作好准备，”洛克哈特称。“但经济是否已准备好取得突破、持续以更快速度增长，则不太确定。”

他说，监管、税收或其他方面的必要调整，“主要是国会、政府和民间部门的事情...现在是美联储与货币政策更多地发挥支持性作用的时候了。”

新政府制定的任何财政计划都应当审慎地面向提高生产率，而并不只是为了向已接近充分就业状态的经济挹注刺激。

“当经济处于衰退时出台财政刺激是一回事，而在接近充分就业时仍进行财政刺激就是另一回事了，”洛克哈特称。“就是说财政方面必须分辨得非常清楚。”

包括洛克哈特在内，有越来越多的美联储官员已开始暗示，现在并不是展开新的大规模支出计划的时候，而且对基础设施投资的任何鼓励措施都应有针对性，并小心设计。

洛克哈特指出，经济接近充分就业，通胀也接近2%的美联储目标，而美国似乎固定在每年约2%的稳定增长水平。

一项风险就是通胀大幅上升，将美联储置于需更快速升息的境地，这或将引发衰退。美联储部分官员已在主张加速升息，但洛克哈特称，他仍认为美联储今年或许仅需升息两次。

“周期性复苏的职责基本已完成。美联储相当接近实现充分就业和稳定物价的法定政策目标，”洛克哈特在亚特兰大扶轮社一场经济政策演讲中说。

他表示，现在判断新政府将如何改变经济的路径为时尚早，但鉴于有可能实行财政扩张，因此经济或将比预期增长得更快。(完)