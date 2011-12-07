美国经济有所改善 但复苏不稳仍易受冲击

* 美国经济悄然升至二档,但并非一路无阻

* 在消费者信心增强前,美国经济仍易受冲击

* 就业和薪资增长是为美国经济保驾护航的根本要素

记者 Stella Dawson 编译 许娜/蔡美珍

路透华盛顿12月7日电---美国经济复苏的风帆受到一些风力的推动,点燃了其未来可能抵挡住欧洲经济风暴,及不断扩散的全球经济放缓冲击的希望.

11月失业率意外下降和零售销售更加强劲都表明,经济逐渐改善.但是,消费者信心并未增强,经济的复苏力道依然有限.

美国企业高管和华尔街分析师也都认为,美国经济仍易受冲击,虽然所受冲击没有欧洲那麽大,後者已经滑向衰退.美国第三季经济仅温和增长2%,缺少强劲的国内动力.

无论是控制欧洲债务危机,还是大幅收紧美国预算,只要有一项失败,美国经济便可能脱离复苏轨道.

"根本不需要多大力气,便能让美国经济脱离正轨,"美国运通首席执行官、兼白宫就业与竞争委员会主席Ken Chenault称.

信心不稳,受家庭债务负担仍处於2007年信贷繁荣期高位的拖累.失业率高企,而且薪资增长缓慢.消费者尚未恢复信心,而他们正是为美国经济成长做出主要贡献的来源.

欧元区可能瓦解的风险或许会令美国经济复苏停滞.这种风险已在金融市场掀起轩然大波,并令美国的借贷运转不畅.此外,如果不延长失业津贴和薪资税削减计划,那麽美国政府预算的大幅收紧也可能敲响沉重的警钟,令经济增幅削去一半.

结果,企业领导者和分析师对前景发表异乎寻常的试探性论调.倘若消费者无法带动经济成长,出口萎靡不振,那麽美国经济前景将变得黯淡.

看看Chenault吧.他指出,零售商对假期季的表现持乐观态度,在线卖家也感觉"很好",这与店内顾客流量及支出整体增加的情况相符.

不过,他周二也向对外关系委员会表示,企业受到经济不确定性的困扰.

此外,3M(MMM.N)首席执行官George Buckley也认为,欧洲形势阻止经济稳步增长.这家办公室设备巨擘预计,明年营收将达预估区间上端,并预计美国经济成长"缓慢但积极".但他警告道,欧洲主权债务危机正给经济带来阻力.

他周二称,欧洲问题的"明朗度"表明,经济更可能缓慢成长,而非衰退.

通用电气(奇异)(GE.N)的卫生保健系统部门亦认为存在不确定性,并预计美国2012年营收增速较慢,而欧洲营收下滑.

"目前的环境动荡,这点毋庸置疑,"该部门主管Tom Gentile称.

欲浏览美国家庭债务服务相关图表,请点击:(link.reuters.com/ryr45s)

欲浏览各部门对美国GDP所做贡献的相关图表,请点击:(link.reuters.com/qyr45s)

**切入二档**

这些企业领袖的审慎乐观态度,反映在近日经济数据上,数据显示渐有起色,美国经济增速进入二档.

美国制造业者指出,北美业务需求稳中带坚.银行的工商业放款全年稳定上升,为2008年以来首见.随着消费者支出增温,小型企业聘雇状况达到2008年9月以来最强劲水准.企业投资强劲.

失业救济金数据透露出情况改善,通货膨胀放缓,11月就业报告显示失业率意外降至两年半低点8.6%,因零售业加速聘雇.

这些都预示第四季经济成长率约在2.5-3.0%,这将是至少18个月来最大增幅,为美国抵御欧债危机冲击提供一些助力.

事实上,这股成长力道已经让一些经济分析师怀疑自己是否低估了2012年美国经济成长预估.最新路透调查中,分析师预估2012年成长率仅2.1%.

但分析师对於上修预估值的态度审慎,而且展望评语中充斥着"万一"及"然而"的保守用词.

意大利裕信银行(UniCredit)首席美国经济分析师Harm Bandholz预测明年成长率在2-2.5%.但附带着一连串警告.

"前提是没有发生欧洲全面性危机、美元没有大涨、出口没有下滑、延长薪资税减税及失业救济的计画没有失败,这一点将是一个决定关键,"Bandholz称.

**更多引擎点火**

不过,推动经济复苏的多具引擎,现在点火情况更加显得顺利.

到目前为止,重建库存及出口是美国经济复苏的主要支撑,但支撑力量来源正在扩大,而且终於愈发深化.

企业投资强劲,消费者也开始动员,从汽车买气升温即可见一斑,11月汽车销售年率达到1,360万部.

野村证券经济分析师Ellen Zentner预测,基於人口趋势及车龄老化,汽车生产及销售将持续扩张.目前美国民众用车的平均车龄为10年,达到纪录高位.

此外,通货膨胀趋缓,有助提振消费者购买力.油价在今年稍早阿拉伯世界政权动荡期间大涨36%之後,已经有所回落,2012年料将持续受到压抑,特别是在中国经济放缓的情况下.经济合作暨发展组织(OECD)预测2013年美国通胀率1.4%.

这对美国受薪阶层将是好消息,他们的薪资一直未能赶上物价涨势.通货膨胀使民众偿债能力受限,更不用说是支出.过去一年薪资增幅仅为1.8%.

但美国经济若要恢复更强劲韧性,则近期动能必须转化为创造就业.

唯有如此,美国经济复苏才有力量承受外部威胁.

"只要我们持续就业增长,推升总体收入,消费者便愈来愈有能力及意愿消费,"Zentner称."但月度新增就业岗位必须超过10-15万,才能让经济动起来."(完)

--译文审校 隋芬/王洋

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