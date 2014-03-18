美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善--企业圆桌会

特朗普政府未给中国等主要贸易伙伴贴上汇率操纵者标签

路透华盛顿4月14日 - 美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。