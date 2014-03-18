美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善--企业圆桌会

特朗普政府未给中国等主要贸易伙伴贴上汇率操纵者标签
路透华盛顿4月14日 - 美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。
路透3月18日 -美国企业圆桌会调查显示，美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善，资本支出和招聘计划都增加，尽管他们预计今年经济仅小幅成长。
根据调查，执行长预计今年美国国内生产总值(GDP)增幅为2.4%，这低于过去经济复苏时的正常成长幅度。
企业圆桌会周二公布的企业执行长经济展望指数在第一季升至92.1，去年第四季为84.5。该指数高于50则表示预期经济成长。
本次圆桌会议的调查在2月21日-3月7日期间访问了122位执行长。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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