美国经济潜力不容小觑 但楼市复苏尚需时日

* 第四季经济增幅上修为2.6%

* 消费者支出被上修，库存数据被下修

* 上周初请失业金人口减少1万人，至近四个月低位

* 2月成屋待完成销售指数降至2011年10月来最低

路透华盛顿3月27日 -美国第四季经济成长略快于之前估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位，显示经济有足够的动能冲破冬季严寒的束缚。

但楼市要摆脱近期的颓势可能尚需时日，数据显示2月成屋待完成销售降至近两年半最低。

不过分析师指出，总的来看周四的数据展现的经济状况改善。“较之24小时前，经济状况看似更加乐观。”三菱东京日联银行驻纽约的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美国商务部周四称，第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.6%，高于上月公布的2.4%前值，与分析师的预期基本一致，消费者支出较前值更为强劲。

尽管第四季GDP终值仍远低于第三季录得的4.1%的增幅，但第四季分项指标暗示经济成长有潜在动能。

在美国经济活动中的占比超过三分之二的消费者支出大幅上修，企业补充库存的速度不及初值强劲。企业设备支出略强于之前的估值，政府支出降幅有所缩小。

另一项劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人口减少1万人，经季节性调整后为31.1万人，为去年11月以来最低。

分析师原预计，截至3月22日当周，初请失业金人口增至32.5万人。能更好反应就业市场潜在状况的四周均值触及去年9月以来最低。

美国金融市场对今日的数据无甚反应，因投资人仍在关注乌克兰局势。

**楼市复苏尚需时日**

另外，全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋待完成销售指数较上月下降0.8%，至93.9，为2011年10月来最低，预估为持平。2月成屋待完成销售较2013年2月下降10.5%。

严寒天气、待售地产供应吃紧以及抵押贷款利率攀升重创楼市。高房价也使部分潜在买家持币观望，尤其是首次购房者。

新签合同连续第八个月减少，这预示成屋销售可能在3月再度下滑。

“去年夏季金融状况收紧确实产生了负面影响，波及面要比仅仅由天气因素影响的疲弱更广泛。”法国巴黎银行分析师YelenaShulyatyeva表示，“签约数据暗示今春成屋销售继续疲软。”

去年9月，30年期抵押贷款固定利率报4.49%的峰值，尽管2月已经降至约4.30%，但较去年水准仍高了一个百分点。

**增幅上修显示经济成长潜力**

尽管楼市表现挣扎，市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍将在年底前缩减每月购债规模，并在明年某个时候开始升息。

预计今年首季美国经济增幅将放缓至约2%，受到严寒天气、长期失业救济到期、食品补贴被削减以及企业因消耗未售出库存而减少订购等因素拖累。

不过第四季GDP增幅被上修，显示去年底经济成长有动能，一旦异常严寒和多雪的冬季对年初经济活动造成的制约开始消退后，经济应会恢复强劲增长的势头。

“经济终于开始呈现自持性复苏。尽管首季成长将有所放缓，但增速将在第二季快速反弹，”PNC FinancialServices的高级分析师Gus Faucher表示。

第四季消费者支出猛增3.3%，反映服务业增长强劲。其中医疗保健和公用事业等领域的支出增加。耐用商品的支出也被上修。

第四季消费者支出初值为增长2.6%。消费者支出增幅终值为三年来最大，为GDP增长贡献了超过两个百分点。

第四季库存初值为增长1,174亿美元，终值被下修至增长1,117亿美元。从短期来看，这对经济成长有利。由于库存减少，企业需要订购新产品或增加产量以满足需求。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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