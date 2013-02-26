美国经济增速今年有可能强于预期--亚特兰大联储总裁

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透2月25日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美国经济增长今年有可能超过预期,但是乏力的就业市场需要货币政策的持续支撑.
洛克哈特指出,房屋、汽车和能源生产勘探等行业可能推动美国经济增长,使得增长率或会超过他当前预期的2-2.5%.
"若势头持续,而且一些陷阱能避开的话,尤其是围绕财政决策的政治危机,那经济增长有希望加速."洛克哈特表示.这些言论出自他为田纳西大学一场会议准备的演讲稿.
但洛克哈特也表示,当前的经济增长不足以加快失业的下滑速度,因此他认为,美联储在今年多数时间内将必需维持现在的债券购买刺激计划.
"延续资产购买计划以支撑经济复苏和改善就业,目前来看仍是适宜的,"他表示,"考虑到前景以及相关风险,我对于把当前举措持续到至少今年下半年的做法感到满意."(完)
(编译 白云/隋芬; 审校 张涛)
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