《热点透视》面对美国经济地位相对下滑的现实

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 蔡美珍
路透伦敦10月10日电---不论美国总统大选由谁获胜,在他任期之内,美国的全球经济地位都将相对下滑.这位美国总统应该要接受这个无法避免的局面,但他大概不会接受.
曾经有段时期,几乎美国经济的一切,就决定了世界标准.1960年时,美国是全球最大市场.它拥有远远超前的最完善基础设施,最优良的教育体系,以及最亲商的政府.美国是多数创新的来源,从安全的高速公路、舒适的郊区住宅、电脑、到先进制药等等.
那段辉煌岁月早已不再.欧盟成立後,美国市场变成屈居第二.而整体基础设施上,欧洲及日本至少也和美国一样完善.美国在工业、教育及政府等许多领域仍是世界领导者,但在其他一些领域已经落後,而且美国领先的差距已经缩小.
汽车业就是这个趋势的绝佳范例.研究人员Joyce Dargay、Dermot Gately及Martin Sommer指出,在1960年时,美国每1,000人拥有411辆汽车,当时欧洲的代表国家--瑞典则是每1,000人拥有175辆汽车,普及率只有美国的43%.到2002年时,美国的每一千人汽车拥有数字提高近一倍至812辆,但目前欧洲普及率最高的国家--意大利成长速度更快,达到656辆,是美国的81%.日本的每一千人汽车拥有数量从19辆增加到599辆.几乎无法避免的是,这段期间美国在汽车设计及生产的明显领先地位也告流失.
美国经济优势地位不再的主要原因,出在肯定赞美的终极形式:仿效.其他国家向美国这个导师学习,而复制又比自己创造来得容易.一些国家青出於蓝,现在美国反而要回头向他们学习.美国经济面的缺陷,特别是基础设施投资不足、制造业产品持续贸易逆差、及金融管理不良,让其他国家更快迎头赶上.
在下一任总统或之後的好几任总统任期内,这些问题及2009年以来的缓慢复苏,都不太可能对这种基本型态产生很大影响:美国经济将会继续发展,但全球其他地区的许多国家将会发展得更快.美国相对领先地位流失最多的对象将不再是欧洲及日本,它们的经济地位基本上和美国一样.它们都很富裕,而且尽管有金融、社会及人口层面的问题,它们仍会缓慢更趋富裕.但全球约80%人口所居住的国家,还有很长的路要赶上世界标准.某些国家或许脚步较慢,但其他国家将迅速迈向繁荣之路,缩小美国的领先差距.
下一任美国总统应该做些什麽?
他应该认清现实.事实真相或许残酷,但知道总是比较好.如果美国总统不再认定自己拥有决定全球贸易、金融及科技议题的权力,他将更能帮助美国利益.承认现实也将帮助总统更能因应经济现实而调整军事及外交方向.如果美国总统没有任何老套的民族优越意识,或许就会更有积极动机解决国内经济问题.
等到总统承认了残酷真相後,他应该从容看待.不只是因为没办法做什麽,而且也是因为美国地位相对下滑其实是件好事.更多地区经济繁荣是件好事,如果全球经济失衡改善,更是好上加好.那些深信美国负有使命教导世界正确生活方式的美国民众,应该会很高兴见到,美国梦的经济高效企业部分,正逐渐成为全球性的现实.
最後,总统应该以负责任态度有所作为.虽然属於美国的经济时代正在逐渐进入尾声,但美国仍保有极高的重要性.美国的货币是全球性储备货币,美国的学术研究大学仍是全球顶尖.对全球许多地区而言,美国几乎和数十年前一样被视为充满机会的国度.如果美国总统希望尽可能维持美国的地位,他就会全力发扬光大这些传承.举例来说,他将设法扭转当前的财政及货币政策,因为这些政策可能削弱美元公信力.
很不幸的,目前两位总统候选人都没有这样做的迹象.至少在台面上,他们都争相表现出对大美国的信心.这种拥护国家论调或许是竞选必要手段,但在未来应对挑战时,却是很糟的基础.在19世纪时,法国拒绝承认拿破仑征战成果是法国影响力的顶峰,结果自食恶果.英国在20世纪犯了同样错误.美国看来恐怕也将重蹈覆辙.(完)
--译文审校 张若琪
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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