美国经济在政府停摆前一直稳步扩张--美联储褐皮书

* 9月至10月初经济续以温和至适度步伐扩张

* 美联储褐皮书称9月就业温和成长

* 报告帮助填补了因政府停摆导致的数据真空

路透华盛顿10月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书显示，美国经济在9月至10月初期间继续以温和至适度的步伐扩张。这份报告提供了自政府部分停运导致多数数据暂停公布以来，最全面的经济形势更新。

美联储褐皮书提供的信息显示，经济动能仍然强劲，但围绕华盛顿预算之争的不确定性导致信心有所减弱。

美联储称，“12个地区联储的报告显示，9月到10月初，全国经济活动继续以温和至适度的步伐扩张。”

自从美国政府10月1日停摆导致大多数经济数据无法公布之后，金融市场只能自行摸索，导致投资人只能仰赖民间机构的调查数据，来衡量政府关停以及举债上限之争的影响。

缺乏数据料将使得美联储在10月29-30日会议上不会调整购债规模，维持当前每月850亿美元的水平。美联储9月未宣布缩减行动，指因经济成长和就业状况令人失望，为令市场大感意外。

这份褐皮书基于10月7日之前美联储从其商业联系人网络所获得的信息。因此，褐皮书只反映本月初导致政府部分关闭的当前政治僵局的第一周情况。

美联储表示，“所有地区的联系人对未来经济活动的展望，总体上仍然是谨慎乐观，尽管许多人指出不确定性上升主要是由于联邦政府关闭和债务上限之争。”

**政治僵局的影响**

由于美国政治僵局拖长，分析师已经下调了美国经济成长预估。政治僵局可能把美国推向债务违约。

奥巴马政府曾表示，美国将在周四触及16.7万亿美元的联邦借款上限。

周三重量级参议员宣布达成了一项协议以避免违约，而且众议院议长贝纳表示，众议院共和党将不会阻挠参议院计划，因此对国会将及时提高举债上限的希望升温。

“褐皮书表明最近几个月经济活动成长趋于稳定，”道明证券美国研究策略部主管Millan Mulraine表示。

“可能过一段才能确定政坛运作失灵带来的影响。但初步迹象表明只对经济成长产生温和的负面影响，”他说。

政府关门以来，推迟公布的经济数据中最重要的就是政府月度就业报告。但根据与企业的沟通，美联储判断就业继续成长，但速度比较谨慎。

“9月就业增长仍然温和。数个联储地区报告称企业联络人仍谨慎增加聘雇，称因平价健保法案的实施、以及整体财政政策存在不确定性。”

已有多家企业指出美国政治僵局已损害其业务。电动工具制造商Stanley Black & Decker (SWK.N)调降其2013年利润预测、飞机制造商波音(BA.N)称其可能无法避免让员工无薪休假。

褐皮书称，美联储报告显示房价和薪资压力仍属可控。消费者支出温和增加，汽车销售强劲，零售销售增长稳定，全美多数地区的企业支出也温和成长。

楼市也似乎站稳了脚跟。

美联储表示9月建筑及房地产活动持续改善，房屋销售和价格上升，但待售库存保持在低位。(完)

(编译 李婷仪/侯向明/李爽 审校 郑茵/张涛)

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