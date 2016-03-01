美国经济展望风险开始向下档倾斜--美联储副主席杜德利

路透3月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，他对于美国经济的展望面临下调风险。这种评论可能意味着，美联储距离下次升息的时间可能比杜德利及其同僚原来暗示的要长。

“目前，我判断我的经济成长与通胀展望面临的风险，可能正在开始略微向下档倾斜，”杜德利在为中美央行间首届高端对话准备的讲话稿中表示。这次关于“货币政策分化下的全球宏观经济及治理”的对话定于2016年3月1日-2日在杭州举办。

不过他表示仍预期美国经济今年成长约2%，足以推低失业率，并可以开始拉动通胀率升向2%的美联储目标。“总的来说，我的信心比以前有所下降。”

美联储去年12月近10年来首次升息，并暗示今年可能升息四次。按历史标准来衡量，这是渐进式的升息。

杜德利周二的评论暗示，今年以来全球经济大幅放缓、股市下跌且油价下滑，可能迫使美联储收紧货币政策的步伐进一步减缓。杜德利是叶伦的亲密战友，对美国货币政策具有永久投票权。

美联储在1月向市场表明这样的可能性，表示联储需要更多时间评估全球情势发展及其对美国经济的影响，然后才能提供对经济前景面临风险的评估。

对杜德利而言，似乎已有结论。在全球金融市场动荡反映出经济信号混乱的情况下，风险似乎已然上升；虽然到目前为止，他对前景的看法大致没有改变，但认为金融市场持续收紧“可能促使我进一步大幅下修对经济的展望”。

他表示，通胀预期下滑特别令人担忧，这一点在市场定价和对家庭的调查中都有所反映，而在他看来，后者更为重要。尽管目前下滑幅度还没到危险的程度，但如果进一步下降，那么美联储欲使通胀回到其目标，将变得愈加困难。

美联储的下次货币政策检讨会议将于3月中举行，外界普遍预期利率将维持不变。(完)