综述：美国制造业萎缩加剧且建筑支出下滑 表明经济增长脚步温吞

路透华盛顿1月4日 - 美国12月制造业进一步萎缩，因低油价造成能源业削减支出；同时11月建筑支出下滑，为近一年半来首见，表明经济以较差的动能结束了2015年。

周一公布的黯淡报告令近期增长前景蒙上阴霾，并促使分析师大幅调降对第四季的经济增长预估。

“该年始于制造业萎缩，进一步看看数据，萎缩情况看来益发是源于内需而不是出口，”ITG Research驻纽约首席分析师Steve Blitz表示。

美国供应管理协会(ISM)表示，12月美国制造业指数从11月的48.6降至48.2，创2009年6月来最低水准。该指数低于50表明制造业活动萎缩，不过仍高于衰退时的水平43.1。

制造业还受到美元强势、全球需求放缓及企业削减国内过剩库存举措的打击。削减库存使新订单持续面临下行压力。制造业在美国经济中的占比为12%。

这一表现疲软的报告和中国低迷的制造业数据均令美股承压。美国公债价格上涨，美元兑一篮子货币收窄涨幅。

ISM表示，新订单分项指数上涨3个百分点，但仍位于表明萎缩的区域。上个月出口订单上涨3.5个百分点至51.0，表明制造业疲软或许主要集中在能源业。

石油和煤炭行业的制造商表示，低油价对油气勘探活动产生了“负面”影响。金属制品行业的制造商则表示，制造活动“受油价影响依然非常低迷。”

上月油价跌至2004年以来最低水平，这种挫跌之势给斯伦贝谢 (SLB.N)、哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)等油田服务公司带来压力，迫使它们缩减资本支出预算。

**疲弱程度言过其实？**

“虽然低油价确实给某些产业的活动造成压力，但对美国整体经济而言却是明确利好，”UniCredit Research首席分析师Harm Bandholz表示。

“由于ISM调查并未突出这一方面，所以我们认为，该调查报告低估了制造业活动的潜在步法。”

在所有18个制造业行业中，服装、机械、原料金属和电子设备等10个行业12月均有萎缩。其中六个行业公布有所扩张，包括纺织厂、纸产品和化工产品行业。

制造业者库存略有上升，但这一提振被客户报告未售出产品库存过高所抵消。随着制造业活动趋弱，制造业者调整了他们的聘雇计划。就业指数从11月的51.3下降至48.1。

另一份由金融数据机构Markit所公布的数据则显示，制造业持续扩张，但脚步放慢。12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.2，为2012年10月以来最低，11月终值为52.8。

商务部公布的报告则显示，11月建筑支出下滑0.4%，为2014年6月来首见及最大降幅，10月由上升1.0%下修为上升0.3%。

政府修正了从2005年1月至2015年10月的建筑数据，因“数据制表的过程出错”。

经过修正后，2015年多数时候建筑支出的表现不若先前公布的那般强劲，促使分析师将第四季国内生产总值(GDP)预估值最多下修0.3个百分点，最低预估环比年率为增长1.1%。

第三季时经济增长率为2.0%。11月建筑支出较上年同期增加10.5%。11月建筑支出受到非住宅建筑减少0.8%的拖累。住宅建筑支出则增加0.2%。(完)