纽约市长指定春节为纽约公立学校假期

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月23日（记者 Katie Reilly） - 纽约市长白思豪（Bill de Blasio）周二指定春节为纽约市公立学校假期，履行其对亚洲选民的竞选承诺。

白思豪3月宣布伊斯兰重要节日开斋节和古尔邦节为公立学校假期。

白思豪表示，学生们将在春节放假一天；首个春节假期将是2016年2月8日。

“我们承诺将一直努力将春节设为公立学校假期，今天我们实现了承诺，”白思豪说道。

纽约市成为旧金山市以后第二个将春节作为公立学校假期的美国大城市。

“这个假期不只是孩子们放假一天，”支持该法案的纽约皇后区议员Ron Kim说道。

“这是纽约市向亚裔美国人传达的信息，他们的文化和传统是美国社会的一部分。”（完）