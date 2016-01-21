强调同情心而非分数的建议获美国教育工作者支持

路透波士顿1月20日（记者 Scott Malone） - 美国教育工作者周三支持哈佛大学开发的大学入学改革建议，降低对分数的依赖，更多考虑学生对学习和长期志愿者项目的热情。

建议意在降低青少年在简历中加入课外活动和花费数月为SAT和ACT考试进行准备的压力，鼓励他们专注于他们觉得有意义的学术主题和社会事业。

“如今的文化让年轻人觉得应该强调个人的成功而不是对他人和公益的关切，”哈佛大学教育研究生院高级讲师、开发建议的Making Caring Common组织联合总监Richard Weissbourd说道。

该建议名为《Turning the Tide》，约80名教育工作者表示支持，包括麻省理工学院、哥伦比亚大学、北卡罗来纳大学和普渡大学等美国主要大学的高级招生官员。

美国一些高中和教育协会也表示支持。建议意在让低收入家庭的孩子进入大学的程序不那么让人望而却步。

建议鼓励各大学修改要求，让学生们提供两三项课外活动，而不是鼓励学生们提供大量体育和俱乐部活动，以及考虑将标准化考试作为可选项或是不鼓励学生参加标准化考试的次数超过两次。

“加大成绩压力对年轻人不健康，年轻人压抑、焦躁和药物滥用的比例在上升，”支持建议的密歇根大学高管Kedra Ishop表示。（完）