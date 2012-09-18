美国驻埃及使馆遇袭前曾获情报预警

路透华盛顿9月17日电（记者 Mark Hosenball/Tabassum Zakaria）---美国政府消息人士周一称，一份美国情报曾警告美国驻开罗大使馆可能遭遇暴力，称以阿拉伯语播出的反伊斯兰教电影片段或引发抗议。

美国政府於9月10日，也就是抗议爆发的前一天，发出了这份情报，提醒驻开罗的大使馆影片播出可能引发暴力。消息人士匿名表示，该情报并未具体说明提升安全级别的手段。

根据标准化的外交流程，美国也将上述担忧转告了埃及政府官员和安全部队，因当地政府有责任确保国内外交人员的安全。

该情报并未散发给美国在中东的其他外交机构，比如利比亚班加西的领事馆。暴力袭击导致美国驻利比亚大使Christopher Stevens和其他三名美国人死亡。班加西领馆遇袭事件和反伊斯兰教电影之间的关系仍不明确。

消息人士指出，发出该情报的原因是9月8日埃及电视台al-Nas播出了诋毁伊斯兰教先知穆罕默德的英语电影的一些片段，目前该情报仍在保密范围内。

华盛顿情报官员在情报中向开罗大使馆建议，该影片的片段已经被翻译成阿拉伯语，并在社交媒体上进行传播。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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