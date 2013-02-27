版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 03:32 BJT

标题新闻:美国12月原油日需求较预估下修4.4%至1,813万桶,同比减少3.58%-EIA

EIA为美国能源资料协会

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐