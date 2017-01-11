EIA月报：2017年美国原油产量料增长 因油价跌势已结束

路透纽约1月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周二称，美国原油产量自2014年中期起受全球油市大跌的影响下滑，如今这种情况似乎终于要结束了，因油价上涨且开采活动增加料将提振今年的产量。

这对美国页岩油生产商是个好消息，他们近两年来一直在油价大跌的环境下苦撑，大幅削减资本支出并裁掉数千工人。

去年底石油输出国组织(OPEC)达成了历史性的集体减产协议，以推升油价。本周油价接近每桶55美元，而一年前则在30美元附近。

在周二公布的月报中，EIA预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。

EIA并表示，2018年石油产量料增加30万桶/日至930万桶/日。

“美国原油产量在将近两年前开始的普遍下滑情况，可能已经结束了，平均油价上升及探钻效率的改善正在拉抬产量，”EIA行政主管Adam Sieminski在声明中表示。

看看其季度预测，原油产量似乎已在2016年第三季触底。

另一方面，2017年美国原油需求看来正在以比先前预测更快的速度成长，EIA预测将增加26万桶/日，原先预测为增加24万桶/日。

2018年美国石油需求料将增长37万桶/日，至2,022万桶/日。(完)