EIA月报：2017年美国原油产量料增长 因油价跌势已结束

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周二称，美国原油产量自2014年中期起受全球油市大跌的影响下滑，如今这种情况似乎终于要结束了，因油价上涨且开采活动增加料将提振今年的产量。
这对美国页岩油生产商是个好消息，他们近两年来一直在油价大跌的环境下苦撑，大幅削减资本支出并裁掉数千工人。
去年底石油输出国组织(OPEC)达成了历史性的集体减产协议，以推升油价。本周油价接近每桶55美元，而一年前则在30美元附近。
在周二公布的月报中，EIA预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。
EIA并表示，2018年石油产量料增加30万桶/日至930万桶/日。
“美国原油产量在将近两年前开始的普遍下滑情况，可能已经结束了，平均油价上升及探钻效率的改善正在拉抬产量，”EIA行政主管Adam Sieminski在声明中表示。
看看其季度预测，原油产量似乎已在2016年第三季触底。
另一方面，2017年美国原油需求看来正在以比先前预测更快的速度成长，EIA预测将增加26万桶/日，原先预测为增加24万桶/日。
2018年美国石油需求料将增长37万桶/日，至2,022万桶/日。(完)
(编译 张荻/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”