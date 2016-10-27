调查：更多共和党人预计希拉里将当选美国总统

路透纽约10月26日 - 现在有更多的美国共和党人认为，民主党总统候选人希拉里将击败共和党候选人特朗普赢得大选，因为特朗普正面对各种不利因素苦苦挣扎，其中包括对其性行为不检的指责，以及他暗示可能拒绝接受败选结果。

周三发布的路透/益普索调查结果显示，41%的共和党人预计希拉里将赢得大选，而选择特朗普的共和党人为40%。本次调查于10月20日至24日进行。

这一结果说明共和党人的信心较上月大幅下滑，上月时有58%的共和党人称认为特朗普将胜选，23%的人预计希拉里将胜出。

在特朗普的支持者中，49%的人认为特朗普将获胜，低于月初时的67%。

尽管悲观情绪渐涨，但特朗普在党内仍获得压倒性的支持。约有79%可能投票的共和党人表示将投给特朗普。许多选民称支持特朗普，是因为预期他将在国会推动保守派议程，以及会在最高法院任命保守派法官。

民主党人似乎对希拉里当选总统抱有极大希望。约有83%的受访民主党人认为希拉里将获胜，仅有8%预计特朗普胜出。(完)