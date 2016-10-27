调查：更多共和党人预计希拉里将当选美国总统

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透纽约10月26日 - 现在有更多的美国共和党人认为，民主党总统候选人希拉里将击败共和党候选人特朗普赢得大选，因为特朗普正面对各种不利因素苦苦挣扎，其中包括对其性行为不检的指责，以及他暗示可能拒绝接受败选结果。
周三发布的路透/益普索调查结果显示，41%的共和党人预计希拉里将赢得大选，而选择特朗普的共和党人为40%。本次调查于10月20日至24日进行。
这一结果说明共和党人的信心较上月大幅下滑，上月时有58%的共和党人称认为特朗普将胜选，23%的人预计希拉里将胜出。
在特朗普的支持者中，49%的人认为特朗普将获胜，低于月初时的67%。
尽管悲观情绪渐涨，但特朗普在党内仍获得压倒性的支持。约有79%可能投票的共和党人表示将投给特朗普。许多选民称支持特朗普，是因为预期他将在国会推动保守派议程，以及会在最高法院任命保守派法官。
民主党人似乎对希拉里当选总统抱有极大希望。约有83%的受访民主党人认为希拉里将获胜，仅有8%预计特朗普胜出。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。