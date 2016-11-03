美国总统候选人差距缩小 金融市场紧张情绪升温

路透劳德代尔堡/迈阿密11月2日 - 美国总统大选将在下周进行，随着民主党候选人希拉里克林顿和共和党候选人特朗普的角逐接近尾声，金融市场周三紧张不安，因民调显示两名候选人的差距缩小。

虽然多数民调仍显示希拉里赢面较大，但她在上月末的大幅领先优势不再，投资者开始考虑特朗普11月8日胜选的可能性。

全球股市、美元和原油周三下跌，黄金和瑞郎等避险资产上涨，因投资者对选情紧绷感到担忧。

“美国大选投票日之前本来就容易出现变化，但过去几天发生的重大事件已严重打击到投资者信心，”Oanda外汇交易公司资深市场分析师Craig Erlam称。

外汇交易员本周卖美元的部分原因在于，特朗普在国际贸易方面持保护主义立场，他或许倾向于美元走弱；另一部分原因是，特朗普胜选后的不确定性可能导致美联储在接下来数月的立场更加鸽派。

路透上月的一项股市调查显示，大多数分析师预计，若希拉里当选，美国股市的表现将好于特朗普当选。

希拉里对特朗普的领先优势自上周初以来渐渐缩小，其中原因或许包括“电邮门”事件重新发酵所带来的负面影响。

网站RealClearPolitics编制的平均民调数据显示，周三时，希拉里仅仅领先特朗普1.7个百分点，二人的支持率分别为47%和45.3%。

该网站周三下午预测，希拉里可能会赢得至少226张选举人票，她还需从“摇摆州”的132张选票中赢得44张选票；“摇摆州”包括佛罗里达州、北卡罗来纳州、弗吉尼亚州、俄亥俄州、爱荷华州、亚利桑那州、科罗拉多州和内华达州。

另一方面，该网站预测显示，特朗普支持率的爬升之路也较为艰难，他可能会赢下180张选举人票，所以还需从“摇摆州”的132张选票中拿下90张选票。

两位总统候选人都在集中最后精力攻克这些至关重要的州。

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