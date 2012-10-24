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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 09:22 BJT

民调显示奥巴马赢得第三场辩论

路透/益普索周二公布的民调显示，选民认为美国总统奥巴马在周一的第三场总统候选人辩论中表现优於罗姆尼，但受访者对两位候选人的看法没有太大变化。在接受线上调查的登记选民中，大约47%的人认为奥巴马获胜，31%的选民认为是罗姆尼胜出。路透

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