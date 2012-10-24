民调显示奥巴马赢得第三场辩论

路透/益普索周二公布的民调显示，选民认为美国总统奥巴马在周一的第三场总统候选人辩论中表现优於罗姆尼，但受访者对两位候选人的看法没有太大变化。在接受线上调查的登记选民中，大约47%的人认为奥巴马获胜，31%的选民认为是罗姆尼胜出。路透