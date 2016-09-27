分析：美国民心求变 但选战辩论中特朗普难以塑造变革形象

路透纽约州9月27日 - 作为一位站在现任政权对立面的候选人，特朗普周一晚间在首场美国总统大选辩论会中再度重申要做政治上的全面革新，并试图拉拢数以百万计尚未决定支持对象的选民。

不过这位共和党总统大选提名人看来未能把握这次在广大收视观众前的机会，他的陈述并未把自己描绘成一个改变的因子，反而是将辩论会上的多数时间用在与希拉里克林顿相互攻讦。部分人士估计，这场电视辩论会收视观众数字可能有上亿之谱。

这显示出特朗普选战之所以陷入困境的矛盾窘境。民调显示，选民亟欲看到改变，多数选民认为美国正走在错误的道路上。然而特朗普的鲁莽性格及容易引发争议的倾向，往往导致他难以好好地传递讯息。

特朗普在辩论初始火力猛烈，坚守其选战的面包黄油主题--美国制造业岗位的减少。但他很快就失去了镇定，尤其是当希拉里对他在商业上的成功、以及拒绝公开纳税申报单提出质疑，并指责他存在种族歧视和性别歧视的时候。

特朗普为美国描绘了一幅凄凉的前景，贸易受到中国的打击、就业岗位被墨西哥抢夺、非法移民组成的黑帮在沦为“战区”的内陆城市街道上犯罪。

75岁的Robert Adams来自爱达荷州博伊西，他尚未决定为谁投票，称他认为特朗普对于美国的反乌托邦想法是正确的。“我认为大城市就是地狱，”Adams说道。

但看完辩论之后，他认为对于美国民众而言，特朗普和希拉里都是“不幸的”人选，他开始倾向于自由意志党的Gary Johnson。

路透/益普索的调查显示，选民们感到气馁，64%的美国人认为国家正走在错误的道路上。这些人中有87%是共和党人，44%为民主党人。

路透询问选民对美国的感受，第一个浮现出的词语是哪个，多数人选择的是“沮丧”，排在之后的是“恐惧”和“愤怒”。

特朗普在周一辩论中表现最有力的是这样一些时刻，他指出前国务卿和参议员希拉里是一个“典型的政客”，指责希拉里在国会和政府任职期间毫无建树。

鉴于面对的是急切希望看到变革的选民，希拉里长期的政治履历和与奥巴马政府密切的关系构成了拖累。

希拉里没有提出改头换面的政治变革计划，而是指出美国仍在沿着正确的方向行进，只是需要进行一些局部改变，来解决收入不平等问题并创造就业。

希拉里更为乐观的看法打动了另一位犹豫不决的选民，现年61岁的俄勒冈州波特兰市民Nancy Willhite，表示“对我来说，她(希拉里)似乎更符合现实一些。”

周一公布的路透/益普索一项调查发现，在美国所有可能投票的选民中，约有半数都在等待通过这场辩论来帮助他们做出最终决定。

驻华盛顿的共和党策略师Ron Bonjean称，特朗普周一的表现将会使很多犹豫的选民质疑他领导美国的能力。

“特朗普需要让他们相信，他会是安全的选择。至于他是否已达到这种效果，我认为还有待探讨，”Bonjean称。

俄亥俄州戴顿大学政治科学教授Christopher Devine称，特朗普周一的用词有时候太过飞扬，不仅没有传达出信息，反而招致希拉里的嘲讽。

“他会发现人们所关心的问题所在，但是在激昂陈词时，反倒做得过分，使自己的观点立不住脚。他在这一点上比较吃亏。”(完)