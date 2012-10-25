中东地区人士仍勉强支持奥巴马

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透开罗10月24日电（记者 Edmund Blair）---许多中东地区人士认为奥巴马没有兑现在该地区采取新政策的承诺，但是与罗姆尼相比，他们更喜欢奥巴马，并觉得罗姆尼与以色列关系过密，并热衷於使用武力。
无论谁在11月6日赢得美国大选，都将面临棘手的地区事务难题，当中包括国际社会对叙利亚冲突的分歧、伊朗核野心增强、以及巴以和平进程前途难料等。
此外，随着阿拉伯国家一些独裁统治者倒台，中东地区对美国影响力渐衰的看法得到加强。
开罗大学教授纳法（Hassan Nafaa）称：“我就属於对奥巴马十分失望的那部分人。”奥巴马上任後曾在该校演讲时说过，“美国与穆斯林的关系将有一个新的开始”。
“他没有兑现（这个承诺）……但我认为他比罗姆尼好很多，我一点也不喜欢美国右翼人士爱用武力的嗜好，”纳法说道，他曾听过奥巴马2009年6月在开罗的演讲。
一些埃及活动分子指责奥巴马政府支持变革步伐缓慢。
“奥巴马曾对穆巴拉克要求宽松，美国政府也没有尽全力支持埃及的革命，”埃及4月6日运动的发言人Mohamed Adel说。
但他表示，对埃及和该地区而言，罗姆尼并非招人喜欢的替代人选，他认为罗姆尼更为“激进”。他并指出，在9月反伊斯兰影片引发街头抗议後，罗姆尼曾就美国对埃及的援助发出威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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