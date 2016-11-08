焦点：银行券商齐备战 应对美国大选后可能出现的动荡市况（更新版）

（新增亚洲银行人士和交易商的评论）

路透11月8日 - 包括摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛集团(GS.N)在内的大型全球性银行正在积极备战，准备应对周二美国大选过后金融市场可能会出现的动荡。

美国大选结果将于周三亚洲时段开始陆续出炉，因此亚洲会是第一波针对大选结果交投的市场。

正因为如此，聚焦亚洲业务的银行汇丰(HSBA.L)和日本野村控股(8604.T)等机构都在响应增派人手，其他一些机构则要求追加交易保证金，以应对交易量或波动率可能的飙升。

银行业在大选前早做准备，是因为吸取了之前的经验。在6月英国公投意外选择退出欧盟后，标准普尔500指数在次日下跌了3.6%。

在美国，摩根士丹利告诉员工，如果大选结果导致成交量和波动率跳增，可以考虑采用止损单。

据路透所见摩根士丹利11月7日的备忘录，该银行还告诉其财富管理部门的理财顾问，准备与客户进行与大选相关的对话，并建议他们看相关的研究内容。

**2%的涨跌幅**

从标准普尔500指数期权走势来看，交易员预计美国股市周三涨跌幅度可能会在2%左右。PowerShares QQQ Trust(QQQ.O) 的罗素2000上市交易基金(ETF)(IWM.P)期权也显示股市本周内将出现类似的大幅波动。

一些银行预计，如果共和党总统候选人特朗普赢得选举，跌幅会更大，其中花旗估计，这种情况可能导致标普500指数跌3-5%。

美国股市周一在总统大选前夕急升，美国联邦调查局(FBI)称不会对民主党总统候选人希拉里邮件门提起刑事指控，消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

投资者倾向于认为希拉里是会维持现状的候选人，而特朗普在对外政策、贸易和移民问题上的立场都让市场紧张不安。

“今日的市场行情明显表明谁会赢得选举，”一家大型银行的资本市场人士称。这位业内人士并未计划采取任何特别的人员调配举措。

一家对手银行的另一位高层表示，美股周一劲扬2.2%，令华尔街对大选的集体焦虑程度从“戒备状态4”下降到了“戒备状态2”。“戒备状态”(DEFCON)指的是美国国防部的的警戒级别。

**对亚洲的影响**

券商野村周一在一份报告中表示，美国大选是全球金融危机以来市场应对的最大的“已知不确定事件”。报告称，若特朗普赢得大选，可能会导致亚洲股市跌逾6%。

法国兴业银行亚太地区现货股票及全球执行服务部主管Stephane Loiseau表示，此次大选可能提振成交量并加剧波动，因为对投资者而言，这是比英国退欧更重要的事件。

该银行计划对交易部门、结算部门和技术部门增派人手，“确保拥有明确升级的系统，处理交易决定”，或许会提高风险限额。

墨尔本IG Markets首席市场策略师Chris Weston表示，他的公司已经将美国股指和部分美元交易的保证金从0.5%提高至1%，但并不认为会有“暴跌和急涨”。

一位直接知晓汇丰计划的人士称，该行将在伦敦和香港等重要交易中枢加派人手，以应对客户需求。

“在任何一次备受关注、有可能影响市场走势的事件前后，一些交易部门增加人手并不算异常，”汇丰发言人表示。

交易所官员周一对路透表示，美国各家证交所并未特别准备措施因应潜在的市场波动。

Northern Trust第三季进行的调查显示，逾半数股票与债券基金经理表示，预期大选将导致市场波动性大幅升高。

摩根大通发言人Brian Marchiony说，周二晚上当开票结果陆续出炉时，该行纽约办公室将增派交易员值班，以支援其亚洲交易团队应付万一出现的交易爆增。

他说，该行增派人力的做法与英国脱欧公投时类似。

希拉里与特朗普支持率图表：tmsnrt.rs/298mTyD

可能决定大选结果的摇摆州：reut.rs/1UhE642

路透2016年美国大选现场报导：here

路透网站政治新闻版面：www.reuters.com/politics

(完)