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寰宇花絮 | 2016年 11月 7日 星期一 15:21 BJT

美国总统选举料创下政治事件投注额最高纪录

路透纽约11月7日 - 2016年的美国总统大选可谓跌宕起伏、激情澎湃又难以预测，现在有望再增加一个标志：有史以来投注额最高的政治事件。

目前周二大选进入倒数计时，多数民调仍显示双方选情不相上下，从爱尔兰到爱荷华州，创纪录高位的下注者将数以百万美元计的赌金投入在线押注平台，冀望从民主党候选人希拉里或是共和党候选人特朗普获胜中赢得暴利。

总部位于英国的互联网博彩交易所必发(Betfair)周日称，“下届美国总统”市场料将成为必发有史以来交易规模最高的博彩市场，甚至料将超过英国退欧公投事件。

必发发言人Naomi Totten称，截至周日，“下届美国总统”博彩市场已有约1.3亿美元交易，英退公投事件的交易量为1.59亿美元。2016年美总统大选的博彩交易额已远远超过2012年大选时大约5,000万美元的规模。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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