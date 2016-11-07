美国总统选举料创下政治事件投注额最高纪录

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约11月7日 - 2016年的美国总统大选可谓跌宕起伏、激情澎湃又难以预测，现在有望再增加一个标志：有史以来投注额最高的政治事件。
目前周二大选进入倒数计时，多数民调仍显示双方选情不相上下，从爱尔兰到爱荷华州，创纪录高位的下注者将数以百万美元计的赌金投入在线押注平台，冀望从民主党候选人希拉里或是共和党候选人特朗普获胜中赢得暴利。
总部位于英国的互联网博彩交易所必发(Betfair)周日称，“下届美国总统”市场料将成为必发有史以来交易规模最高的博彩市场，甚至料将超过英国退欧公投事件。
必发发言人Naomi Totten称，截至周日，“下届美国总统”博彩市场已有约1.3亿美元交易，英退公投事件的交易量为1.59亿美元。2016年美总统大选的博彩交易额已远远超过2012年大选时大约5,000万美元的规模。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。