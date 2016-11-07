分析：选举让美国人无暇顾及生活？企业CEO因业绩不佳怪罪选举

2016年11月6日，美国民主党总统候选人希拉里在克利夫兰的竞选活动现场与支持者合影。 REUTERS/Brian Snyder

路透纽约11月7日 - 显然，美国民众为今年的总统选举分神太多，顾不上考虑添置洗碗机、购买旅行房车或者开设甜甜圈店。而且这场乱哄哄的选举可能正在妨碍家具销售、酒店订房甚至是临时服务人员的招聘。

这至少是一些企业高管最近几周的说法。他们认为，企业业绩不佳或消费者需求不均衡，希拉里与特朗普为争夺总统宝座而争吵不休至少要负一定的责任。

根据路透对电话会议记录的分析，自从10月初以来，逾80家美国企业的高管在与华尔街分析师及投资者召开季度财报电话会议时，曾提及美国的总统选举。

在许多情况下，他们是在回复与会者的具体提问时提到大选：这个漫长的选举季是否给业绩造成了影响。但还有些情况是，这些高管专门提到选举，认为它是影响业绩的一个因素，包括选举抑制了消费者或企业支出。

例如，家电生产商惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)与咖啡及甜甜圈连锁店Dunkin' Brands(DNKN.O)，都直言选举拖累了他们的生意。二者的股价在公布业绩后均下跌。

在惠而浦的情况中，执行长Jeff Fettig指出，美国“行业需求的暂时性疲软”，是导致销售较上年同期下滑约0.5%且低于华尔街预期的原因。

“我们认为，这是由于消费者信心低迷，主要归因于全都聚焦于美国大选，”他在上月的电话会议上对分析师称。

在Dunkin' Brands，执行长Nigel Travis称，特许经营业者对于开新店犹豫不决，直到他们了解大选结果会如何影响监管和最低薪资法律。

其它企业的高管们在讨论商业环境时，也认为大选是一个压力点，譬如家居连锁店Ethan Allen (ETH.N)、招聘公司罗致恒富(RHI.N)、酒店经营业者希尔顿全球酒店集团(HLT.N)等。

大选“真的影响顾客和客户，吸引了大量的注意力，尤其是从可自由支配预算方面，”Ethan Allen Interiors (ETH.N)董事长、总裁及执行长Farooq Kathwari称。

**一丝怀疑**

但正如选民通常以合理水平的怀疑看待竞选承诺一样，一些投资者甚至少许企业高管自身也不把来自大选季的风险传言当回事。

“我认为业绩一般的企业在为自己找借口，而美国民众对大选的关注肯定是一个及时又现成的借口，”洛杉矶Wedbush Securities的股票交易总经理Michael James说道。

“事实是否如此还存在争议。我对此持保留意见。”

共和党人特朗普和民主党人希拉里之间的选情一直胶着，一些高管称消费者似乎在等待周二大选结束后再做决定。

“随着大选日的临近，毫无疑问，我认为消费者或许会看看接下来几个月会发生什么，当然这里指的是要购买非必需品的消费者”房车制造商Winnebago Industries(WGO.N)首席执行官(CEO)Michael Happe上月在公司的电话会议上说道。虽然Winnebago截至8月底的季度营收和获利均超出了市场预期，但Happe仍得出了这样的观察结论。

同时，希尔顿下调了一项关键营收指标的预期，理由是商务旅行不景气。

“这一大选周期...我认为这是一个不寻常的周期，因此我认为(这次大选)明显拖累了经济，使经济减速的程度也许远远超过我成年时代认为理所当然的水平，”希尔顿首席执行官Christopher Nassetta上月在电话会议中说道。

Evercore ISI的分析师Rich Hightower说，大选对于企业高管来说是一个可以提及的“相关”因素，但他并未在其财务预估中体现大选的影响。

最新的政府数据显示，8月和9月美国消费者支出的确在下降，且在截至9月的三个月，一项衡量零售销售情况的关键指标平均下降约0.1%。

不过，芝加哥Kingsview Asset Management的投资组合经理Paul Nolte质疑，大选是否真的对消费者行为有影响。

“我不认为大选让消费者紧张到停止消费，”Nolte说。

一些企业最高管理层已对这一借口失去了耐心。

抽水机和喷淋设备生产商Graco (GGG.N)的执行长Patrick McHale在电话会议上说，他压根就没有听到“任何一名客户”因为大选而推迟投资。

McHale继续说：“实际上，如果Graco有谁告诉我，他们想对某个业务进行投资，但因为想先看看大选情况而没有投资，我或许会炒了他们。”(完)