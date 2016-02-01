《纽约时报》支持希拉里与卡西奇参选美国总统

路透1月30日 （记者 Mary Milliken/Jonathan Allen） - 《纽约时报》编辑委员会支持美国民主党总统参选人希拉里与共和党总统参选人约翰·卡西奇（John Kasich）参选总统，称希拉里是“现代历史上最具资格的总统候选人之一”。

希拉里是民主党总统参选人领跑者，面临来自党内对手桑德斯的强劲挑战，而卡西奇在民调中表现黯淡。2月1日民主党和共和党总统提名初选将在爱荷华州拉开帷幕。

“桑德斯先生在经验与政策理念的广度上不及希拉里，”《纽约时报》编辑委员会写道，但称赞桑德斯在经济不平等与外交政策上提出了重要观点。

《纽约时报》编辑委员会称赞希拉里2009年至2013年间担任国务卿的表现，并称希拉里展现了对美国工人，尤其是对女性的持久承诺。该编辑委员会批评她过快提议在海外使用武力，但称相比共和党总统参选人她仍将会是更好的军队统帅。

《纽约时报》编辑委员会在2008年希拉里对阵奥巴马时曾支持她，当时亦称希拉里相比对手经验更丰富，提出的政策理念更详尽。

《纽约时报》编辑委员会称，在共和党参选人阵容里，卡西奇是其唯一能接受的参选人。

“俄亥俄州州长约翰·卡西奇虽然明显处于劣势，但对于厌倦了竞选中展现出来的极端主义与经验缺乏的共和党人来说，卡西奇似乎是唯一合理的选择，”该编辑委员会写道。

《纽约时报》编辑委员会称，共和党总统参选人领跑者特朗普没有国际事务的经验，亦没有学习国际事务的兴趣，并称克鲁兹“为了胜选什么都可以说”。（完）