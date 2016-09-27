焦点：美国总统选举首场辩论落下帷幕 亚洲人士认为希拉里技高一筹

路透北京/东京9月27日 - 据一项对观看了美国总统大选首轮辩论的亚洲人士的抽样调查，希拉里在辩论中迫使特朗普处于守势，并且展现出她在外交政策问题上有更好的把握。

在中国，微博直播了这场辩论，虽然没有中文翻译，但仍吸引了数以千计的评论。

一些人称特朗普是“管不住嘴的大炮”，但也有人认为他作为一名商人，最有资格统领美国这个全球最大经济体。

在美国商会于北京组织的一个活动中观看了辩论的中国律师William Hua表示，他认为希拉里在辩论中占了上风。

但他最为担忧的是辩论中并未提到的一个问题。“特朗普说日本和韩国可以发展核武器？这似乎太荒谬了，”Hua说。

民意调查显示，辩论之前两位候选人势均力敌。

美国有线电视新闻网(CNN)事后对观看辩论的人所做的调查发现，62%的受访者认为希拉里会获胜，27%的受访者支持特朗普。

投资者认为希拉里胜出的另一个表现是，标普500指数期货和亚洲股市双双上涨。

“市场在辩论开始后的15分钟内就开始看好希拉里了，墨西哥披索跳涨，这可能是该币种数年来在亚洲市场上最活跃的一个交易日，”澳洲西太平洋银行高级外汇分析师Sean Callow说。

墨西哥披索近几周随着特朗普的民调数据涨跌不定。特朗普曾誓言针对墨西哥对美出口采取贸易保护措施，并在美墨边境筑墙防止非法移民入境。

**拿中国说事儿**

当特朗普大肆抨击中国时，在新加坡的美国俱乐部观看辩论的观众感到震惊。

“看看中国对我们做了些什么，”辩论开始不久特朗普即表示。“他们贬值本币，而我们的政府却没有人反击他们 ...他们把我们当成存钱罐，利用我们重建中国，许多其他国家也这么做。”

过去20年一直生活在新加坡的前加州政府雇员Landy Eng表示，他还没有决定投谁。“但特朗普抨击中国的言论我不是很赞成，”他说。

不过，他说的确喜欢特朗普竞选中的“破坏性”因素，并认为这使得希拉里成为一个更靠谱的候选人。

在香港外国记者俱乐部观看辩论的65岁香港退休人士Aloysius Lee表示，特朗普让人太难以预料。

“至少在我看来，希拉里是那种可以与其交往的人。而特朗普，你不知道下一步会发生什么，你也不知道他会说什么。”(完)