美国总统大选第二场辩论过后 市场仍认为希拉里胜出机率大

路透纽约10月9日 - 在周日美国两党总统候选人展开激烈辩论之际，美国股指期货几无变动，这表明市场依然认为，在11月8日的总统大选中，民主党候选人希拉里·克林顿胜出的可能性大于共和党候选人特朗普。

持续90分钟的总统大选第二场辩论一开场就寒气袭人，希拉里和特朗普只是互相问候，并没有像以往一样在开场时握手。

辩论很快转为对周五曝光的2005年一段视频的尖锐交锋。特朗普在视频中以粗俗语言描述了自己试图勾引一名已婚女性的经历。

投资者表示，从政策内容来看，周日的辩论并不足以改变市场对选情走向的看法。

“投资界认为希拉里胜出的可能性较大，尤其是在周五(特朗普丑闻曝光)之后，我认为(周日的辩论)并没有改变这一点，她的支持率和辩论前差不多，”新泽西州泽西城的投资公司LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler说。

“(离大选)还有一些时间，诸事难料，但财务顾问或许开始感到，在2017年的投资主题方面，他们需要考虑到希拉里获胜这个因素，”Meckler称。

他表示，这种主题将可能包括政府干预医疗卫生尤其是药品的价格，并且不鼓励将煤炭作为能源来源。

此次辩论期间，标普E-迷你指数期货走势仍维持在窄幅区间内，略高于上周五收盘水准。

“市场认为此次辩论打成平局，辩论前后局势并未改变，至少从标普指数期货走势来看是这样。辩论再度成为大戏台，但市场从中未得到任何指引，”TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan称。

近期接受路透调查的策略师一面倒认为，对美股而言，希拉里胜选的正面意义大于特朗普，至少到年底为止是如此，主要因为希拉里的立场已是众所周知，在这一点上要比她的对手胜出一筹。

CitiFX驻纽约G10货币策略全球主管Steven Englander称，“特朗普和希拉里的支持者都认为，不论谁赢，新兴市场货币和美国股市均会下跌，市场波动率指数.VIX会上升。”(完)