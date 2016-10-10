特朗普再度与希拉里辩论 补刀克林顿并再提“邮件门”

路透圣路易斯10月9日 - 挑衅姿态十足的美国共和党总统候选人特朗普周日攻击前总统比尔·克林顿对待女性的做法，并发誓若他入主白宫，希拉里·克林顿将因为在出任国务卿期间使用私人邮件服务器而锒铛入狱。

在这次火药味颇浓的辩论中，特朗普表示，他将任命一位特别检查官调查希拉里的电子邮件使用情况，因她2009-2013年在奥巴马政府担任国务卿期间曾危及到国家安全。

90分钟的辩论会一开始便气氛冷淡，两位候选人彼此问候却没有按惯例握手。辩论很快便转入讨论周五流出的一份2005年视频，视频中可以听到特朗普使用粗俗语言，谈论冒犯女性的话题。

特朗普称，这份视频令他感到尴尬，不过那是“关起门来的谈话”。他表示，美国前总统克林顿对女性所做的事情更过份。

“我只是嘴上说说，他却付诸行动，”特朗普在辩论中还指责希拉里攻击那些宣称与其丈夫有不当关系的女性。希拉里的丈夫比尔·克林顿在1993-2001年期间担任美国总统。

希拉里回应道，特朗普的评论显示他不适合坐上白宫大位。

“他曾说过这段视频并不代表他真实的样子，但我想对所有听过他说那段话的人而言，那段视频的确代表他真实的面貌，”希拉里称。

特朗普又继续针对希拉里的私人电子邮件服务器发起攻击，称“你该引以为耻。”

希拉里表示，“像特朗普这种性格的人没有主掌我国的法政，是多棒的一件事。”特朗普回道，“若是这样你早就下大牢了。”

美国联邦调查局(FBI)在进行长达近一年的调查后，今年稍早决定无须对希拉里的电邮问题提出控诉，不过FBI局长科米(James Comey)表示，希拉里在处理机密资料时粗心大意。

希拉里坚称，“没有证据”显示她的服务器遭黑客入侵，也没有任何机密资料落到不对的人手上。“我非常严肃地对待机密文件，”她说道。(完)