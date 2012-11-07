美国大选後美元上涨 市场聚焦财政悬崖问题

* 投资者展望奥巴马赢得连任後的形势,聚焦财政悬崖问题

* 欧洲央行总裁德拉吉:欧元区经济近期将保持疲软

* 希腊和西班牙相关忧虑打压欧元人气

路透纽约11月7日电---美元兑主要货币周三扬升至两个月高位,投资者在奥巴马赢得连任後将关注焦点转向美国财政问题,支撑避险货币美元的吸引力.

欧元则承压,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,央行预期欧元区经济"近期"将保持疲软,在欧洲央行周四举行会议前加剧投资者的紧张情绪.

美国总统奥巴马面临濒临"财政悬崖"的挑战,该问题指的是,如果国会未能达成协议,明年初约6,000亿美元的减支增税措施将生效.

"关键的宏观经济和事件风险依然存在,包括美国决策者有效应对即将到来的财政悬崖问题的能力,以及不断传来有关欧债危机的负面消息,"纽约梅隆银行全球外汇策略董事总经理Samarjit Shankar称.

"这些或许会支撑美元,因为投资者保持谨慎."

美元指数.DXY上涨0.18%,至80.771,先前一度触及80.924的9月7日来高位.

Forex.com首席外汇策略师Eric Viloria称,美元指数可能在200日移动均线切入位80.688左右得到支撑.

"共和党控制众院,民主党控制参院,在这种情况下,我们预计(债务)协商可能会拖延很长时间而且面临困难,从而带来很高的不确定性."Viloria写道.

过去几年,全球经济方面的坏消息往往会利好美元,即便坏消息来自美国也是如此,因为投资者认为美国公债可避险.

"尽管有证据表明这种关联已经减弱,但依然存在."摩根士丹利资深外汇策略师Ron Leven称.

路透数据显示,欧元兑美元一度低见1.2734美元的两个月低点,因欧元区经济预估黯淡,且希腊与西班牙的债务忧虑挥之不去.欧元兑美元尾盘挫跌0.36%,至1.2767美元.欧元兑日圆跌0.87%至102.04日圆.

在希腊议会就撙节方案举行投票表决前,欧元面临进一步压力.

"如果希腊投票否决,欧元就面临很大下行风险,因为希腊退出欧元区的说法又会重新浮现."Rabobank资深汇市策略师Jane Foley称.

希腊总理萨马拉斯的这份撙节方案料将以微弱优势获议会通过,但其执政联盟中最小的党派将予以反对.

西班牙可能推迟寻求国际援助也让市场担忧.

欧洲央行将於周四举行政策会议,预计利率保持不变,但欧元区一系列低迷数据可能保持进一步降息的可能性.

日内早些时候,美国总统选举产生明确结果提振股市和高风险货币上涨.澳元兑美元涨至近七周高位,加元也触及三周高位.

但随着投资者注意力转向欧元区问题及美国财政悬崖,这种趋势很快烟消云散.

部分分析师称,美元强势可能有限,因奥巴马获胜意味着美国联邦储备理事会(美联储,FED)的货币政策立场或将维持宽松.

路透数据显示,美元兑日圆一度跌至79.76,远低於上周所及六个月高位80.67.该货币对尾盘下跌0.5%至79.94日圆,因美国公债收益率大跌.

摩根士丹利分析师称,维持美元/日圆看涨策略不变,预计将再次测试80.70高位,若突破此处,将打开升向目标位84.00的道路.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2770 1.2813 -0.34 -1.35 1.2945

美元/日圆 79.99 80.34 -0.44 +3.96 76.94

欧元/日圆 102.15 102.94 -0.77 +2.60 99.56

美元/瑞郎 0.9451 0.9430 +0.22 +0.80 0.9376

英镑/美元 1.5984 1.5995 -0.07 +2.89 1.5535

美元/加元 0.9965 0.9918 +0.47 -2.24 1.0193

澳元/美元 1.0405 1.0429 -0.23 +1.76 1.0225

欧元/瑞郎 1.2063 1.2079 -0.13 -0.67 1.2144

欧元/英镑 0.7988 0.8007 -0.24 -4.09 0.8329

新西兰元/美元 0.8180 0.8269 -1.08 +5.09 0.7784

美元/挪威克朗 5.7352 5.7106 +0.43 -4.04 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3236 7.3211 +0.03 -5.35 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6843 6.6829 +0.02 -2.95 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.5404 8.5697 -0.34 -4.19 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 白云/程琳 审校 张荻/张涛

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