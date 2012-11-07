美国大选後美元上涨 市场聚焦财政悬崖问题

特朗普不确定性虽在 各成员仍力促“巴塞尔IV条款”尽快达成
路透巴黎2月22日 - 巴塞尔银行监管委员会成员希望尽早就全球资本规定最后一部分达成协议，也有说法称作“巴塞尔IV条款”，尽管美国总统特朗普承诺将检视银行业监管规定。
* 投资者展望奥巴马赢得连任後的形势,聚焦财政悬崖问题
* 欧洲央行总裁德拉吉:欧元区经济近期将保持疲软
* 希腊和西班牙相关忧虑打压欧元人气
路透纽约11月7日电---美元兑主要货币周三扬升至两个月高位,投资者在奥巴马赢得连任後将关注焦点转向美国财政问题,支撑避险货币美元的吸引力.
欧元则承压,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,央行预期欧元区经济"近期"将保持疲软,在欧洲央行周四举行会议前加剧投资者的紧张情绪.
美国总统奥巴马面临濒临"财政悬崖"的挑战,该问题指的是,如果国会未能达成协议,明年初约6,000亿美元的减支增税措施将生效.
"关键的宏观经济和事件风险依然存在,包括美国决策者有效应对即将到来的财政悬崖问题的能力,以及不断传来有关欧债危机的负面消息,"纽约梅隆银行全球外汇策略董事总经理Samarjit Shankar称.
"这些或许会支撑美元,因为投资者保持谨慎."
美元指数.DXY上涨0.18%,至80.771,先前一度触及80.924的9月7日来高位.
Forex.com首席外汇策略师Eric Viloria称,美元指数可能在200日移动均线切入位80.688左右得到支撑.
"共和党控制众院,民主党控制参院,在这种情况下,我们预计(债务)协商可能会拖延很长时间而且面临困难,从而带来很高的不确定性."Viloria写道.
过去几年,全球经济方面的坏消息往往会利好美元,即便坏消息来自美国也是如此,因为投资者认为美国公债可避险.
"尽管有证据表明这种关联已经减弱,但依然存在."摩根士丹利资深外汇策略师Ron Leven称.
路透数据显示,欧元兑美元一度低见1.2734美元的两个月低点,因欧元区经济预估黯淡,且希腊与西班牙的债务忧虑挥之不去.欧元兑美元尾盘挫跌0.36%,至1.2767美元.欧元兑日圆跌0.87%至102.04日圆.
在希腊议会就撙节方案举行投票表决前,欧元面临进一步压力.
"如果希腊投票否决,欧元就面临很大下行风险,因为希腊退出欧元区的说法又会重新浮现."Rabobank资深汇市策略师Jane Foley称.
希腊总理萨马拉斯的这份撙节方案料将以微弱优势获议会通过,但其执政联盟中最小的党派将予以反对.
西班牙可能推迟寻求国际援助也让市场担忧.
欧洲央行将於周四举行政策会议,预计利率保持不变,但欧元区一系列低迷数据可能保持进一步降息的可能性.
日内早些时候,美国总统选举产生明确结果提振股市和高风险货币上涨.澳元兑美元涨至近七周高位,加元也触及三周高位.
但随着投资者注意力转向欧元区问题及美国财政悬崖,这种趋势很快烟消云散.
部分分析师称,美元强势可能有限,因奥巴马获胜意味着美国联邦储备理事会(美联储,FED)的货币政策立场或将维持宽松.
路透数据显示,美元兑日圆一度跌至79.76,远低於上周所及六个月高位80.67.该货币对尾盘下跌0.5%至79.94日圆,因美国公债收益率大跌.
摩根士丹利分析师称,维持美元/日圆看涨策略不变,预计将再次测试80.70高位,若突破此处,将打开升向目标位84.00的道路.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 1.2770 1.2813 -0.34 -1.35 1.2945
美元/日圆 79.99 80.34 -0.44 +3.96 76.94
欧元/日圆 102.15 102.94 -0.77 +2.60 99.56
美元/瑞郎 0.9451 0.9430 +0.22 +0.80 0.9376
英镑/美元 1.5984 1.5995 -0.07 +2.89 1.5535
美元/加元 0.9965 0.9918 +0.47 -2.24 1.0193
澳元/美元 1.0405 1.0429 -0.23 +1.76 1.0225
欧元/瑞郎 1.2063 1.2079 -0.13 -0.67 1.2144
欧元/英镑 0.7988 0.8007 -0.24 -4.09 0.8329
新西兰元/美元 0.8180 0.8269 -1.08 +5.09 0.7784
美元/挪威克朗 5.7352 5.7106 +0.43 -4.04 5.9766
欧元/挪威克朗 7.3236 7.3211 +0.03 -5.35 7.7379
美元/瑞典克朗 6.6843 6.6829 +0.02 -2.95 6.8878
欧元/瑞典克朗 8.5404 8.5697 -0.34 -4.19 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 白云/程琳 审校 张荻/张涛
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