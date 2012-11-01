逾90%欧洲人支持奥巴马--调查

英国调查机构YouGov周三称，如果欧洲人能投票选美国总统，欧洲北部国家超过90%的人将投给奥巴马，因为他们认为罗姆尼过於右派。美国民调显示奥巴马与罗姆尼旗鼓相当，而欧洲北部七个国家的受访者则一边倒支持奥巴马。该调查受访人数约7,500人。路透