美国FBI已取得检查希拉里电邮的许可--消息人士

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿10月30日 - 一位知情消息人士周日表示，美国联邦调查局(FBI)已取得许可检查最新发现的与希拉里私人电邮信箱有关的邮件。与此同时，民主党的一位大佬则指责FBI局长科米试图影响选情是违法行为。
该项许可将允许FBI检查邮件，以判断它们是否与对希拉里使用私人邮箱处理政府公务的调查相关。
民主党人士周日对科米施加很大压力，要求他迅速公开这些邮件的细节，希拉里的盟友们担心争议很久的电邮门事件的影响或会持续至11月8日大选日之后，如果希拉里获胜，那将不利于她走马上任。
科米周五在一封给国会的信函中披露有关电邮的发现，给进入最后关头的总统选战投下震撼弹。希拉里民调支持度曾经明显领先于特朗普。但在电邮门争议再度浮现之前，希拉里支持率领先的幅度就已略见缩小。
电邮门事件意外出现转折，使得深信希拉里将胜选的金融市场感到震惊，周一亚洲盘稍早时，美元指数走势下滑。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。