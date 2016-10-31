美国FBI已取得检查希拉里电邮的许可--消息人士

路透华盛顿10月30日 - 一位知情消息人士周日表示，美国联邦调查局(FBI)已取得许可检查最新发现的与希拉里私人电邮信箱有关的邮件。与此同时，民主党的一位大佬则指责FBI局长科米试图影响选情是违法行为。

该项许可将允许FBI检查邮件，以判断它们是否与对希拉里使用私人邮箱处理政府公务的调查相关。

民主党人士周日对科米施加很大压力，要求他迅速公开这些邮件的细节，希拉里的盟友们担心争议很久的电邮门事件的影响或会持续至11月8日大选日之后，如果希拉里获胜，那将不利于她走马上任。

科米周五在一封给国会的信函中披露有关电邮的发现，给进入最后关头的总统选战投下震撼弹。希拉里民调支持度曾经明显领先于特朗普。但在电邮门争议再度浮现之前，希拉里支持率领先的幅度就已略见缩小。

电邮门事件意外出现转折，使得深信希拉里将胜选的金融市场感到震惊，周一亚洲盘稍早时，美元指数走势下滑。(完)