美国大选进入最后三天 特朗普希拉里在摇摆州极力争取选民支持

路透迈阿密/北卡罗来纳州威尔明顿11月5日 - 美国大选进入最后三天，周六共和党候选人特朗普和民主党候选人希拉里在佛罗里达州举行的拉票活动上以唇枪舌剑展开交锋。佛罗里达州是摇摆州之一，在周二的投票中或将起到决定性作用。

希拉里和特朗普在对美国选民做终结陈述，全国各地到处跑，希望能在最后关头赢得尚未做决定的选民的投票，并让自己的大本营能在大选日当天呈现出一派热烈场面。

民调显示，希拉里在对于大选结果有决定性影响的各州依然占有优势。但她的领先优势在一周前曝出FBI在调查电邮门事件之后缩窄。

周六McClatchy-Marist对全美选民的民调显示，希拉里支持率领先1个百分点，低于9月时的6个百分点。周六路透/益普索调查显示，希拉里在全国的支持率领先4个百分点，低于周五的5个点。

州民调显示，在所有选情胶着的摇摆州中，佛罗里达州是竞争最为激烈的州之一。

Real Clear Politics统计的佛罗里达州民调均值显示，希拉里领先约1个百分点，表明选情的确咬得十分紧。(完)