分析：美国大选悬念升级 许多大型基金因过于乐观而准备不足

2016年10月21日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透波士顿/伦敦11月4日 - 股市倾跌，债市下滑，突然之间投资黄金又重新流行。全球投资人似乎面临着下周美国总统大选结果可能不像预期那样的情况。

直到上周五，美国联邦调查局(FBI)宣布，重启对民主党总统候选人希拉里担任国务卿期间使用私人邮箱服务器的调查时，投资界的主流看法是预期希拉里轻松获胜。而且多数投资人接受调查时表示，他们更接受希拉里，而不是共和党的特朗普获胜。

现在，随着下周二的大选越来越近，几项民调显示角逐愈发激烈，虽然最新的路透/益普索调查显示，希拉里仍领先6个百分点。

投资人普遍认为对希拉里较为熟知，她不会做出扰乱金融市场的重大改革，而特朗普的立场则难以确定。

尽管政治背景混乱，部分最大的美国股市基金仍然过于乐观、困惑，或太关注牛市的延续，而没有防范大选结果可能会像6月英国退欧一样冲击全球市场。

资产管理规模达4万亿美元的美国大型共同基金，在大选接近大结局之际只有很少的现金来吸收股市的潜在冲击。

管理着USA Mutuals旗下基金Barrier Fund的Gerry Sullivan称，即便他提前知道选举结果，也很难重新配置投资组合。Barrier Fund的规模为2.34亿美元。

“有太多的困扰，”Sullivan称。

投资大市值股票的美国基金没有显示任何预防性的大动作。总体来看，根据投资研究机构晨星的最新数据，他们只有3.1%的资产为现金配置。在奥巴马2008年击败麦凯恩前，这些基金持有更多的现金，约占其资产的3.4%。

根据路透最新的资产配置调查，多资产投资者，尤其是美国以外投资者的部署更具防御性。10月末欧洲基金的投资组合中现金配置占8.1%，英国基金的现金配置约为9.6%。

“投资者持有超过正常水平的现金，”瑞银财富管理驻伦敦的全球首席投资官Mark Haefele称，“这是对冲不确定性的一种方式。”Haefele管理着约2万亿(兆)美元资产。

尽管如此， Haefele称：“我们没有看到围绕大选的大规模去风险行动，但我们在全球客户群中看到了大体相同的谨慎程度。”

随着大选结果的不确定性增强，避险情绪笼罩着全球市场。

标普500指数.SPX已连跌八天，创2008年10月市场崩盘以来最长连跌期，MSCI明晟全球股指过去八个交易日里有七个交易日下跌。两指数都接近四个月低位。

与此同时，避险债券仅获得温和提振，但黄金飙升到接近每盎司1,300美元的一个月高点。对于美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能今年升息的预期，近来令债券承压。

“如果特朗普胜选，目前市场上的交易操作将更进一步，”摩根大通资产管理驻伦敦的全球市场策略师Mike Bell说。“若是那样，预计美国股市、美元和公债收益率都会跌得更低。”

Northern Trust第三季走访的股票和债券基金经理中，有超过一半预计大选将导致市场波动率大增。在大选后几天到期的某些标普500指数期权价格显示，到时候市场涨跌幅度将在2-4%。

不过，尽管投资组合经理坐拥大量现金，其中一些现金占资产比例超过20%，但他们却称囤积现金并非出于对大选结果的担心。

“这是在成熟利润周期中，投资机会的风险回报不断减少所导致的，”规模180亿美元的Invesco Diversified Dividend Fund(LCEAX.O)的投资组合经理Meggan Walsh说。

一些采取价值投资路线的大型股基金经理人指出，股市已经遭到高估，在美股牛市接近满八年，撞上美国总统大选之际，他们正在严密警戒股市可能出现一波修正。

“大家可能很容易忘记每隔一段时间就会发生大跌，而且说来就来，从不会事前预告，”FPA Capital Fund(FPPTX.O)基金经理人Arik Ahitov 及Dennis Bryant日前向投资人提出警告。这个基金的管理资产规模为8亿美元。

英国公投选择退欧的结果，让全世界跌破眼镜后，美股标普500指数.SPX在6月24日大跌近4%。但随后迅速回升，到8月中又回到纪录高位。

即使在英国，除了汇市，出乎意料的公投结果也并未表现出对投资人造成持久性影响。英镑兑美元虽曾跌至30年低点，但目前英国富时100指数.FTSE已由公投后低点上涨约14%。

FPA Capital Fund的8亿美元管理资产中，第三季有将近28%放在现金。根据基金经理人10月致函投资人的内容，他们认为股市太贵，万一市场陷入高度恐慌状态，高现金部位将使基金有备无患。

“当被迫抛售现象升高，加上流动性缺乏，可能导致许多像是指数基金之类的足额投资工具、许多ETF、以及现金缓冲极低或毫无缓冲的基金面临问题，”FPA Capital Fund的基金经理人称。

“在市场下跌时，现金有助减轻损失，而且当其他人被迫甩卖时，通常也是买进的最好时机，现金让我们能够有机会买进。”(完)