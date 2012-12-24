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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 13:03 BJT

罗姆尼之子称其父原本不愿参加今年美国大选--报导

美国共和党人罗姆尼之子塔格·罗姆尼（Tagg Romney）周日对《波士顿环球报》表示，因2008年未能获得共和党总统候选人提名，罗姆尼今年原本不愿再次参加总统选举，但家人最终说服他参选。亚利桑那州参议员麦凯恩在2008年获得共和党总统候选人提名。路透

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