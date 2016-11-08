美国大选投票日在即 路透/益普索工具显示希拉里获胜可能性达90%

路透密西根州大急流城/北卡罗来纳州罗利11月7日 - 美国总统竞选活动周一已接近尾声，两位候选人仍和开始的时候一样，互相愤怒指责。路透/益普索一项新的选情调查显示，希拉里获胜的可能性很大。

希拉里与特朗普做出最后一博，鼓动各自的支持者周二出来投票。

路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%，有望获得303张选举人票，高于获胜所必需的270张，而特朗普预计将获得235张。

一些调查显示双方在密西根选情接近，双方候选人都在此地拉票。宾夕法尼亚州是另一个大票仓，预计双方在最后时刻也会在此有所收获。

就在投票日之前的最后关头，联邦调查局(FBI)局长科米周日意外宣布FBI维持7月时的决定，不会对希拉里任职国务卿时期以私人电邮处理公务的做法提出刑事指控。这让希拉里阵营士气大振。

路透/益普索最新民调显示，希拉里在全国范围内领先特朗普5个百分点，希拉里的支持率为44%、特朗普为39%。这项民调访查的是普通选民对候选人的支持度，而非选举人团对候选人支持率。

但是，佛罗里达州和北卡罗来纳州的选情出现变化，从偏向希拉里变成难分上下。

另外，福斯新闻和CBS新闻周一分别公布的民调显示，希拉里领先特朗普4个百分点。

民调显示两人难分轩轾但情势较偏向希拉里，而主要赌盘及线上预测平台却更看好希拉里将胜选。线上预测平台PredictIt估计她有81%的机率可以赢得白宫大位。

特朗普的最后一个竞选日行程是从佛州萨拉索塔展开，佛州拥有为数众多的拉美裔选民，特朗普与希拉里在此地陷入殊死战。

特访普对于希拉里、或者她微幅领先的民调结果都毫不退缩。他预测自己会胜选，在佛州萨拉索塔的造势大会中，他说希拉里是“如此地虚伪”，“我们已经厌烦让笨蛋当领导人了。”

图表

白宫争夺战：tmsnrt.rs/298mTyD

可能决定选举结果的关键摇摆州：reut.rs/1UhE642

(完)