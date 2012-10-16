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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:48 BJT

希拉里：我为班加西美国领馆遇袭事件负责

美国国务卿希拉里周一接受CNN采访时称，她对9月11日班加西美国领馆遭袭事件负责。她并表示，希望总统大选中不要用这件事做文章。她坚持称，总统奥巴马和副总统拜登并未参与领馆安全相关的决策。周二奥巴马将与罗姆尼举行第二轮总统竞选辩论。路透

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