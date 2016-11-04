希拉里对特朗普的民调支持率优势缩窄

路透美国北卡州康科德/温特维尔11月3日 - 美国民主党总统候选人希拉里的支持者紧张地关注着民调情况，周四的民调结果显示，希拉里对共和党候选人特朗普握有微弱的领先优势。

周三的路透/益普索(Ipsos)民调发现，希拉里领先6个百分点，与美国联邦调查局(FBI)重启电邮门调查前的领先水平相同。FBI局长科米(James Comey)上周致信国会，称正对新发现的电子邮件展开调查，认为这些邮件可能与希拉里担任国务卿期间使用私人电邮服务器有关。

其它民调则显示双方差距被大大缩窄，令民主党人担心，在周二投票前只剩五天的情况下，选情恐不容乐观。纽约时报/CBS News周四进行的一项调查表明，在有可能投票的人当中，希拉里较特朗普的支持率优势缩窄到3个百分点，而在两周前还有9个百分点。

RealClearPolitics网站调查的平均值亦显示，周四希拉里的领先优势为1.7个百分点，远低于上月底的水平。

对于希拉里的支持者来说，这是一个从充满信心到焦虑不安的快速转变。

“我觉得我们所有人都有点儿紧张，”加州州立大学圣马科斯分校教授Rajnandini Pillai说道，他打算投希拉里的票。“几周前情况还像是囊中取物一样有把握的。”

美国大选的胶着形势也令金融市场不安，因投资者在权衡特朗普胜出的可能性。投资者普遍认为希拉里当选后会维持现状，而市场对于特朗普当选之后的经济政策、自由贸易和地缘政治则存在更多不确定性。

全球股市周四走低，因对美国大选的担忧令投资者人气承压。

由于大选结果由每个州的总统选举团的投票数决定，希拉里和特朗普现在将精力集中在少数几个“摇摆州”上。特朗普在前往北卡罗来纳州参加两个拉票集会之前，先到佛罗里达州开始一天的活动。希拉里则在北卡罗来纳参加了两个集会活动。(完)