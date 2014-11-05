美国中期选举拉开帷幕 共和党有望重新掌控参议院

路透华盛顿11月4日 - 美国中期选举周二拉开帷幕，参议院可能重新回到共和党手中，现任总统奥巴马最后两年任期恐怕更为困难。

此次选举要改选36位参议员、36位州长以及众议院全部435个席次。奥巴马支持率偏低、国会两党的政治僵局、美国经济成长并不足以使中产阶层受益，这些问题将是此次中期选举的核心议题。

共和党料在参议院获得更多席次，但调查显示，有8-10个席次仍摇摆不定。共和党还需要获得六个席次，才能自2006年以来首次掌控共有100个席次的参议院。

奥巴马在康涅狄格州首府哈特福特接受广播电台WNPR未经宣布的专访时，似乎试图降低民主党的期望。

“此轮选举或许是艾森豪威尔时代以来，民主党在各州的最差结果，”奥巴马说。

此次参议院之争可能要延续至周二晚间以后。路易斯安那州和乔治亚州的参议院席次角逐或只能分别在12月和1月第二轮选举中见分晓。这两个州有多个候选人，必须获得投票总数的一半以上才算胜出。

若共和党获得参议院多数席次，且料将巩固在众议院的多数地位，共和党就将掌控国会参众两院。

这将成为奥巴马2009年初入主白宫以来最剧烈的政治转变，或迫使奥巴马对共和党做出更多的让步。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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