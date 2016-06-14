希拉里称美国必须维护国家安全 但不能把穆斯林妖魔化

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月13日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一发表讲话称，美国必须找到既能维护国家安全又不把美国穆斯林人口妖魔化的方法。
希拉里在奥兰多枪击案后呼吁“展现政治家风范，而不是进行党派之争”。共和党总统参选人特朗普则敦促对美国的清真寺进行监控，并再次呼吁暂时禁止穆斯林进入美国。
奥兰多枪击案造成包括枪手在内的50人死亡，为美国历来死亡人数最多的枪击事件。
希拉里在多个电视采访中称，她将支持采取更强有力的措施防范所谓的独狼袭击，并敦促进行更密切的互联网监控。希拉里表示，她同时致力于保护美国穆斯林人口的权益。
“我们不能把一整个宗教妖魔化，煽动并对其宣战。这很危险。”希拉里在MSNBC节目上称。
希拉里还呼吁采取措施，阻止被列入美国禁飞名单的人购买枪支。她表示，对攻击性武器进行可能的限制需要成为辩论的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。