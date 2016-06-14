希拉里称美国必须维护国家安全 但不能把穆斯林妖魔化

路透华盛顿6月13日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一发表讲话称，美国必须找到既能维护国家安全又不把美国穆斯林人口妖魔化的方法。

希拉里在奥兰多枪击案后呼吁“展现政治家风范，而不是进行党派之争”。共和党总统参选人特朗普则敦促对美国的清真寺进行监控，并再次呼吁暂时禁止穆斯林进入美国。

奥兰多枪击案造成包括枪手在内的50人死亡，为美国历来死亡人数最多的枪击事件。

希拉里在多个电视采访中称，她将支持采取更强有力的措施防范所谓的独狼袭击，并敦促进行更密切的互联网监控。希拉里表示，她同时致力于保护美国穆斯林人口的权益。

“我们不能把一整个宗教妖魔化，煽动并对其宣战。这很危险。”希拉里在MSNBC节目上称。

希拉里还呼吁采取措施，阻止被列入美国禁飞名单的人购买枪支。她表示，对攻击性武器进行可能的限制需要成为辩论的一部分。（完）