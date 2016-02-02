爱荷华州初选克鲁兹击败特朗普 希拉里微弱领先

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透爱荷华州得梅因2月1日（记者 Steve Holland/Ginger Gibson） - 美国参议员克鲁兹周一在爱荷华州共和党总统初选中击败特朗普。
来自德州的保守派议员克鲁兹得票率为28%，特朗普得票率为24%。来自佛罗里达州的参议员鲁比奥排名第三，得票率为23%。
民主党方面，希拉里·克林顿与桑德斯难分高下。93%选区的计票结果显示，希拉里以得票率50.1%的微弱优势领先桑德斯49.3%的得票率。
前马里兰州州长Martin O'Malley难以在民主党竞争中获得任何优势，打算终止竞选。他以0.5%的得票率排名第三。
“今夜是爱荷华州和全美勇敢的保守派取得的胜利，”克鲁兹说道，他还表示结果表明总统候选人提名不会由媒体、政府或游说者来选择。
特朗普对克鲁兹表示祝贺，但表示自己仍将赢得共和党提名。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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