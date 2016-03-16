卡西奇赢得俄亥俄州初选 期待获得共和党大选提名

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄亥俄州BEREA 3月16日（记者 Tim Reid） - 俄亥俄州州长卡西奇在该州取胜后，步入总统竞选的新阶段，他的助手希望他能够在7月共和党大会投票上击败特朗普。

卡西奇周二赢得俄亥俄州初选，而鲁比奥退出总统竞选，这让卡西奇成为共和党核心阵营内阻止特朗普夺取总统候选人提名最后的希望。

“我希望你们知道，竞选在继续，”63岁的卡西奇在克里夫兰附近的胜利集会上说道。谈及特朗普的激烈竞选言论时，卡西奇表示：“我不会用低劣的手段入主至高无上的白宫。”

俄亥俄州初选的方式为获胜者获得所有选票，这次失利让特朗普获得总统竞选提名之路复杂化，他试图在共和党7月在克利夫兰召开大会前获得1,237票，从而成为共和党总统候选人。

剩下的州大多按比例划分选票，卡西奇的助手认为，共和党大会前没有竞选者获得多数的情况下卡西奇能够取胜。

“计划是赢得俄亥俄州和其他一些州的胜利，如果这样，没有竞选者能够在初选中获得足够多的选票赢得提名，”卡西奇的首席竞选策略师John Weaver说道。(完)